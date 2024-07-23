Союзмолоко отметило продолжающуюся консолидацию российского рынка молока

В 2023 году. на топ-30 компаний пришлось 16% производства

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок молока постепенно консолидируется, его игроки укрупняются. В 2023 году на долю топ-30 пришлось 16% производства сырого молока, сообщает Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), который составил рейтинг ведущих производителей вместе с компанией Streda Consulting молока.

В рейтинг включены 30 компаний, порог вхождения - производство не менее 65 тысяч тонн молока в год.

Пятнадцать из них перешагнули рубеж в 100 тысяч тонн в год. На первом месте с большим отрывом остается ГК "ЭкоНива" с валовым надоем 1,256 млн тонн. На втором месте - "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" с показателем в 328 тысяч тонн, на третьем - ГК "Агропромкомплектация" (224 тысячи тонн).

В пятерку лидеров также вошли агрохолдинг "Степь" (179 тысяч тонн) и ГК "Русмолко" (161 тысяча тонн).

"Агропромкомплектация", "Степь" и "Русмолко" стали лидерами по объемам инвестиций за 2023 год.

Новичками в рейтинге после консолидации активов стали ГК "Саянмолоко" (Красноярский край) и "Экоптица" (Липецкая область), а также племзавод "Трудовой" (Саратовская область), завершивший очередной этап инвестпрограммы. В ближайшее время в топ-30 могут войти и новые игроки, активно реализующие новые проекты, - "Румелко", "Восток Агро", "Камский бекон" и ряд других.

"Несмотря на все сложности, отрасль остается инвестиционно привлекательной и лидеры рынка продолжают вводить новые мощности", - отмечает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев.

Союз напоминает, что в 2023 году производство товарного молока в России выросло на 5%, до 25,8 млн тонн. В первом полугодии этого года прирост в сельскохозяйственных организациях составил 4%.

"Спрос внутри страны на сырье растет, расширяются экспортные поставки, поэтому игрокам молочного рынка важно сегодня расширять мощности и увеличивать производство товарного молока", - считает гендиректор Союзмолоко Артем Белов. Ключевыми рисками в этом году он назвал аномально жаркую летнюю погоду и высокую ключевую ставку, долгосрочными факторами - смену поколений собственников и переход части малых и средних хозяйств в растениеводство.