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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

С 2024 года в РФ будут возмещать 100% расходов на перевозку молочной продукции на экспорт

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление, которое с 1 января 2024 года повышает до 100% с 25% компенсацию расходов на транспортировку молочной продукции на экспорт. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Приоритетными для транспортировки определены молоко, сливки, сыворотка, сливочное масло и сыры.

Как сообщает Минсельхоз РФ, решение продиктовано ростом образовавшихся на перерабатывающих предприятиях запасов молочной продукции длительного хранения, что приводит к снижению закупочной цены у производителей молока. Стимулирование транспортировки позволит избежать негативных тенденций на внутреннем рынке, считает ведомство.

Как заявил журналистам генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов, в настоящее время молочная отрасль РФ вступает в новый этап развития - экспортоориентированный. "Сегодня большое количество компаний активно налаживает поставки на внешние рынки, ранее закрытые для России. Причем это не традиционные для нас партнеры из стран СНГ, а государства Африки, Азии, Ближнего Востока, - сказал Белов. - Главным барьером для более интенсивного развития экспорта всегда оставалась логистика, которая была очень дорогой и делала неконкурентоспособной российскую молочную продукцию".

Белов считает, что благодаря новому виду поддержки российские предприятия могут получить преимущество на внешних рынках, что важно в момент выхода на новые рынки. При этом он подчеркнул, что "крайне важно обеспечить финансирование нового инструмента поддержки".

В 2022 году РФ экспортировала молочной продукции на $500 млн.

Минсельхоз напоминает, что механизм компенсационных выплат экспортерам был установлен в 2017 году. Ставка возмещения для всех экспортёров, отобранных министерством на конкурсной основе, была одинаковой и составляла 25% от логистических затрат всеми видами транспорта от места отгрузки до конечного получателя. В 2023 году общий объем компенсаций составил 11 млрд рублей.

Минсельхоз РФ
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