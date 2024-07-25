В России доля 20 ведущих производителей сыра в 2023 году выросла до 75%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В России 20 крупнейших отечественных производителей сыра в 2023 году достигла 75% от общего выпуска полутвердых сыров, сообщил Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) со ссылкой на рейтинг, подготовленный совместно с Milknews и Streda Consulting.

По итогам 2022 года этот показатель составлял 70%.

Лидерство в индустрии сохраняют Юговской комбинат молочных продуктов (ЮКМП, Пермский край), ГК "Фудлэнд" и компания "Вимм-Билль-Данн".

Так, ЮКМП, по оценкам, в 2023 году выработал около 47 тысяч тонн сыров и сырных продуктов. ГК "Фудлэнд" завершила год с объемом в 31,3 тысячи тонн. "Вимм-Билль-Данн" удержал объемы на уровне предыдущего года - 23 тысячи тонн сыра.

В пятерку лидеров также вошли ГК "Вамин", которая благодаря загрузке нового завода выпустила 19,8 тысячи тонн и поднялась в рейтинге с 6-го на 4 место, и мордовский холдинг, объединяющий СК "Ичалковский" и СЗ "Сармич", с совокупным объемом в 19,3 тысячи тонн.

Порог вхождения в рейтинг составляет 6,2 тысячи тонн продукции в год, отмечается в пресс-релизе. Впервые в рейтинг вошла самарская компания АМП "Дамол", которая в последние годы приобрела несколько активов в секторе и завершила процесс их консолидации. Наибольшие темпы роста - 50% - показала DMK Group, которая запустила второй завод в Воронежской области.

Существенно быстрее рынка росли показатели "Комос Групп", ГК "Молвест", "Азбуки сыра", ЮКМП, ГК "Сыробогатов" и ГК "Вамин", которые в последние несколько лет активно инвестировали в расширение мощностей. "Но инвестиционный цикл в отрасли еще не завершен, ряд компаний продолжают реализацию проектов, поэтому в следующем году можно ожидать как очередных перестановок в рейтинге, так и появления новых игроков", - говорится в пресс-релизе.

Производство сыров и продуктов, произведенных по технологии сыра, в стране в 2023 году достигло рекордной отметки в 990 тысяч тонн, превысив показатель 2022 года на 8,6%. За январь-май этого года рост продолжился и составил 10,9% - в России было произведено 438 тысяч тонн сыров и сырных продуктов.

"Сыры остаются самой быстрорастущей категорией в молочном сегменте. За последние пять лет их потребление увеличилось на 56%. Общее потребление сыров всех видов в 2023 году впервые за всю современную историю превысило 1 млн тонн, - прокомментировал гендиректор Союзмолоко Артем Белов. - Эта категория сегодня одна из наиболее инвестиционно привлекательных".

Развитие сыроделия в России активизировалось на фоне продовольственного эмбарго, введенного властями в августе 2014 года. В его рамках действует запрет на поставки, в частности, молочной продукции из ряда стран, в том числе и крупных производителей сыров. С 2012 года общий объем инвестиций в сырное производство в стране превысил 100 млрд рублей, из них основной объем (около 80%) пришелся на период 2018-2022 годов.

Потребление сыра сейчас составляет около 7 кг на человека в год при среднем уровне в европейских странах порядка 18 кг. В связи с этим Союзмолоко прогнозирует, что этот сегмент молочного рынка и в дальнейшем будет показывать высокие темпы роста. Рынок сыров перспективен и с точки зрения развития экспорта.