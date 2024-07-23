Toyota выкупит свои акции на $5 млрд у японских банков и страховщиков

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Toyota Motor Corp. намерена выкупить собственные акции на сумму более $5 млрд у японских банков и страховых компаний в рамках плана сокращения перекрестного владения акциями.

Автопроизводитель заявил во вторник, что выставит оферту на покупку бумаг на 806,8 млрд иен ($5,14 млрд) по цене 2781 иена за акцию, что на 10% ниже их стоимости на закрытие рынка в понедельник.

Toyota планирует выкупить 290,1 млн акций у Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, MS&AD Insurance Group Holdings и Tokio Marine Holdings.

Компания также планирует продать принадлежащие ей акции этих четырех финкомпаний.

В мае Toyota заявила о намерении выкупить собственные акции на сумму до 1 трлн до конца апреля 2025 года.

Японские регуляторы требуют от бизнеса сокращать доли в других публичных компаниях, чтобы улучшить качество корпоративного управления, в том числе, избегать конфликтов интересов, пишет The Wall Street Journal.

Акции Toyota подорожали на 0,6% по итогам торгов в Токио во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 20%.