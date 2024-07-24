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Аэропорт Хитроу увеличил полугодовую доналоговую прибыль на 16%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Лондонский аэропорт Хитроу в первом полугодии 2024 года зафиксировал рост доналоговой прибыли, несмотря на сокращение выручки.

В январе-июне доналоговая прибыль предприятия составила 323 млн фунтов ($417 млн) против 279 млн фунтов годом ранее.

Выручка тем временем сократилась на 2,9%, до 1,69 млрд фунтов.

Аэропорт в первом полугодии обслужил 39,8 млн пассажиров, что на 7,3% больше, чем годом ранее.

Хитроу улучшил прогноз пассажиропотока в 2024 году до 82,4 млн пассажиров с ранее ожидавшихся 81,4 млн.

Руководство аэропорта отметило рост спроса на авиаперевозки по таким ключевым направлениям в Азии и на Ближнем Востоке.

Аэропортом Хитроу владеют Qatar Investment Authority, China Investment Corp., испанская Ferrovial SA и ряд инвестфирм.

Хитроу Великобритания Ferrovial SA China Investment Corp. Qatar Investment Authority
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