Аэропорт Хитроу в августе принял рекордные 7,97 млн пассажиров

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Лондонский Хитроу в августе обслужил 7,97 млн пассажиров, на 5,5% больше, чем в том же месяце 2023 года, сообщила пресс-служба аэропорта. Это рекордный месячный показатель в истории предприятия.

Рекорд фиксируется четвертый месяц кряду.

Также в августе был отмечен дневной максимум: 18 августа Хитроу принял 269 тысяч человек.

С начала года пассажиропоток вырос на 6,7%, до 55,78 млн человек, а за 12 месяцев показатель подскочил на 9,5% и достиг 82,65 млн человек.

В пресс-релизе отмечается, что европейское турне американской певицы Тейлор Свифт привлекло в Хитроу дополнительно число пассажиров, путешествующих через Хитроу, примерно на 40 тысяч человек минувшим летом.

Объем грузовых перевозок вырос в августе на 10,7% в годовом выражении - до 133,3 тысячи тонн. За 12 месяцев грузоперевозки увеличились на 13,5%, до 1,55 млн тонн.