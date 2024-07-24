Цены производителей на бензин в РФ в июне вернулись к росту, поднявшись на 0,7%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в июне 2024 года выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 7,9% в мае, повышения на 2,5% в апреле, на 16,1% в марте, на 12,2% в феврале, на 0,2% в январе, сокращения в декабре 2023 года на 20,1%, в ноябре - на 15,6%, в октябре - на 20%, роста в сентябре на 9,1%, в августе - на 5,8%, в июле - на 7,7%, в июне - на 13,3%.

Как говорится в сообщении Росстата, марки бензина от АИ-81 до АИ-92 подорожали у производителей в июне на 1,4%, от АИ-93 до АИ-95 – на 0,8%, от АИ-98 и выше – на 14,3%. Бензин от АИ-96 до АИ-98 подешевел на 2,4%, .

Потребительские цены на бензин в июне 2024 года в среднем по РФ превышали цены производителей в 2,7 раза (в июне 2023 г. – в 2,0 раза). Как сообщалось, в июне потребительские цены на бензин выросли на 1,2% по сравнению с маем.

Дизельное топливо у производителей подешевело в июне по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3% после роста в мае на 0,3%, в апреле на 9,6%, в марте на 11,9%. В феврале цены производителей на ДТ снижались на 3,9%, на 4% - в январе, на 3% - в декабре 2023 года, на 4% - в ноябре, на 6,5% - в октябре, росли на 15,9% в сентябре и на 15,6% в августе.

В июне 2024 года по сравнению с маем снижение цен производителей на нефть составило 10,3% (по сравнению с декабрем 2023 года – рост на 0,9%); сокращение тарифов на ее перекачку трубопроводным транспортом составило 1% (по сравнению с декабрем 2023 года – рост 8,7%).

Как сообщалось, по итогам 2023 года цены производителей на бензин выросли на РФ на 58,4%, цены производителей на дизельное топливо поднялись на 8,5%.