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Производство компьютеров, электроники и оптики в РФ в июне выросло на 20,3%

Производство компьютеров, электроники и оптики в РФ в июне выросло на 20,3%
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий в России в июне увеличился на 20,3% по сравнению с июнем 2023 года, сообщает Росстат.

По сравнению с маем 2024 года рост составил 14,2%.

В январе-июне производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 35% по сравнению с I полугодием 2023 года.

По данным Росстата, производство компьютеров, их частей и принадлежностей в июне выросло на 81,6% по сравнению с июнем 2023 года. При этом по сравнению с маем 2024 года рост составил 45,4%.

В I полугодии производство компьютеров, их частей и принадлежностей увеличилось на 49,2% и в абсолютном выражении достигло 59 млрд рублей.

Росстат
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