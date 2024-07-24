В России фрукты и овощи с 16 по 22 июля подешевели на 0,3%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В России за неделю с 16 по 22 июля цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,3%, сообщил Росстат.

Свекла подешевела на 4,6% (на 4% неделей ранее), морковь - на 2,8% (на 1,8%), огурцы - на 1,5% (на 1,5%), бананы - на 0,9% (на 0,8%), лук - на 0,5% (на 1,1%), помидоры - на 0,3% (рост на 1,6%).

Цены на капусту выросли на 2,5% (на 2,9%), на яблоки - на 0,2% (на 0,7%). Цены на картофель не изменились.

С начала года больше всего подорожал картофель - в 1,91 раза, цены на свеклу выросли в 1,7 раза, морковь - в 1,6 раза, капусту - на 47,2%, яблоки - на 34,1%, лук - на 30,7%, бананы - на 5%. Цены на огурцы снизились на 41,2%, на помидоры - на 16,6%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала стране на 24,19%.