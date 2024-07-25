Рубль при открытии торгов в четверг укрепляется в ожидании заседания ЦБ и налоговых выплат

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в четверг. Рубль укрепляется перед заседанием Банка России по ключевой ставке и перед единым днем уплаты налогов в июле.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,767 руб. (-4,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,93 коп. ниже уровня действующего официального курса.

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