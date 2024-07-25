Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен большинства blue chips на фоне резкого ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и снижения нефти (Brent откатилась к $81 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6%, в лидерах отката выступают акции ПАО "Полюс" и "Северстали".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3034,67 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1104,55 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,4%), "Северстали" (-1,2%), "РусГидро" (-1,1%), "Роснефти" (-1%), ВТБ (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,7% "префы"), "Норникеля" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), ОК "Русал" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "ТКС Холдинг" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,4% "префы"), "Татнефти" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "Газпрома" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%).

Подорожали акции "МТС" (+1,4%), "ММК" (+0,6%, до 53,8 рубля), "Газпром нефти" (+0,4%).

Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 2,494 руб. на акцию, сообщила компания.

Прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I полугодии выросла на 7,9%, до 328,5 млрд руб., при этом консенсус-прогноз аналитиков составлял 327,5 млрд руб.

Чистая прибыль "Интер РАО" (+0,1%) по РСБУ в I полугодии составила 20 млрд руб. против 3,6 млрд руб. годом ранее.

Мнение экспертов

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3010-3070 пунктов.

"Допускаем, что российский рынок может немного скорректироваться после вчерашнего роста. Дальнейшее движение будет зависеть от результатов заседания ЦБ РФ в пятницу", - считает он.

Накануне индекс МосБиржи завершил торги вблизи отметки 3050 пунктов. Внимание инвесторов переключилось на бумаги экспортеров: ощутимым спросом пользовались акции нефтегазового сектора, а также горной добычи и металлургии. В качестве исключения можно отметить просевшие акции "НОВАТЭКа" (-0,8%). Компания представила финансовую отчетность за первое полугодие: результаты оказались выше ожиданий, однако неясность относительно влияния санкций не позволила бумагам компании закрепиться выше отметки 1100 руб., после чего последовал откат. Лучший результат, причем уже во время вечерней сессии, показали акции "М.Видео" (+13,1%) после новостей о том, что генеральный директор стал мажоритарным владельцем бумаг компании. Возобновились торги акциями "Яндекса", но несмотря на значительный потенциал роста, которые есть у акций в будущем, бумаги МКПАО могут продолжить снижаться в ближайшие дни, считает Головинов.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, азиатские рынки акций в четверг упали, следуя за распродажами в технологическом секторе США.

Российский рынок продолжает демонстрировать аномалии в преддверии заседания ЦБ РФ по ставке. Индекс МосБиржи закрепился выше уровня 3000 пунктов и приблизился к верхней границе локального нисходящего канала. "Ожидаем тестирования данной линии сопротивления в ближайшие дни, и в случае успеха целью дальнейшего движения станет рост в район 3180-3200 пунктов. Однако в случае негативного развития событий может произойти снижение к уровню поддержки 2800 пунктов", - считает эксперт.

Акции "Газпрома" продолжают активно расти, обновляя 2-месячный максимум. Восходящая динамика продолжается уже вторую неделю. Фундаментальных причин такой динамики мало, во многом рост связан с геополитическими надеждами и коррекционным отскоком, добавил Кабаков.

Зарубежные рынки

В США накануне индексы акций упали на 1,3-3,6%, причем откат S&P 500 (-2,3%) и Nasdaq (-3,6%) стал максимальным с 2022 года.

Обвал рынка спровоцировали квартальные результаты Tesla и Alphabet, не дотянувшие до "высокой планки", поставленной аналитиками Уолл-стрит, пишет Market Watch. Это две первые компании из так называемой "великолепной семерки" американских IT-гигантов, которые опубликовали отчеты за прошедший квартал. Акции Tesla упали в цене на 12,3%, бумаги Alphabet - на 5%.

Котировки акций других компаний "великолепной семерки" также резко упали - на 3-7%.

Бумаги американских технологических компаний начали дешеветь после публикации 11 июля статданных, показавших существенное замедление инфляции в США. Спад инфляционного давления повысил уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Эксперты полагают, что первое снижение ставки американским ЦБ произойдет в сентябре.

В этих условиях трейдеры начали продавать бумаги существенно подорожавших за последние месяцы IT-гигантов, фиксируя прибыли и высвобождая средства для покупки акций компаний, которые, по их мнению, больше всего выиграют от смягчения политики ФРС. Компании "великолепной семерки" потеряли более $1,7 трлн капитализации с момента публикации июньских данных по инфляции, отмечает Market Watch.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,3%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), но вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Поддержку китайскому рынку акций оказала новость о том, что Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

Как стало известно в четверг, экономика Южной Кореи во втором квартале 2024 года сократилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев. Снижение зафиксировано впервые с четвертого квартала 2022 года. По сравнению с апрелем-июнем прошлого года корейский ВВП вырос на 2,3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали роста первого показателя на 0,1%, второго - на 2,5%.

Для сравнения: в первом квартале этого года южнокорейская экономика выросла на 1,3% в поквартальном и на 3,3% в годовом выражении.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены вновь проседают после роста днем ранее, подогретого данными Минэнерго США о сокращении запасов топлива в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $81,15 за баррель (-0,7% и +0,9% накануне), сентябрьская цена фьючерсов на WTI - $77,02 за баррель (-0,7% и +0,8% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, запасы бензина снизились на 5,57 млн баррелей, резервы дистиллятов сократились на 2,75 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,84 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.