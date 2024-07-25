ММК во II квартале увеличил EBITDA на 20%, до 50,6 млрд рублей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - EBITDA группы ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") во II квартале составила 50,6 млрд рублей, что на 20% выше, чем в первом квартале, сообщила компания.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 51,3 млрд рублей (+21,6%).

Выручка компании выросла на 16,5% к первому кварталу, составив 224,8 млрд рублей. Консенсус был на уровне 222,6 млрд рублей (+15,3%).

Свободный денежный поток за II квартал повысился до 19,9 млрд рублей (c 8 млрд рублей в I квартале). Средний прогноз показателя аналитиками, опрошенными "Интерфаксом", составлял 17,9 млрд рублей.

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