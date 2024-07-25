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Принят закон о передаче ФНС полномочий по регистрации личных фондов россиян

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении проект закона о передаче Федеральной налоговой службе (ФНС) полномочий по регистрации личных фондов россиян - аналогов зарубежных трастов.

Изменения вносятся в законы о некоммерческих организациях, о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и в основы законодательства РФ о нотариате. Эти коррективы были предложены на этапе второго чтения в правительственный законопроект (№293466-8), который изначально уточнял лишь две процедуры: внесения в единую информационную систему нотариата сведений о госрегистрации смерти и удостоверения в нотариальном порядке подлинности подписи переводчика.

Сейчас личные фонды могут быть как наследственными (регистрируются после смерти), так и прижизненными - создающимися для управления имуществом, бизнесом, активами. Минимальный взнос в такой фонд составляет 100 млн рублей. Такие фонды действуют в форме унитарных некоммерческих организаций (НКО) и поднадзорны Минюсту.

Принятый документ упрощает процедуру регистрации личных фондов и выводит их из-под надзора Минюста: их регистрацией будет заниматься не это ведомство, как сейчас, а ФНС. Подать документы в налоговый орган можно будет через нотариусов.

Решения об учреждении личных фондов и их уставы, сведения об учредителях не будут попадать в открытый доступ, устанавливает принятый закон.

Госдума ФНС
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