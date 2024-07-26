Рубль дорожает к юаню в ожидании решения Банка России по ставке

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу рубль дорожает к юаню перед заседанием Банка России по ключевой ставке и перед единым днем уплаты налогов в июле.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6835 рубля (-8,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,73 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Позитивное влияние на курс рубля продолжают оказывать ожидания повышения ключевой ставки на сегодняшнем заседании совета директоров Банка России и подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В понедельник, 29 июля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД.

Подавляющее большинство аналитиков ждут повышения ставки ЦБ сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18%. Некоторые эксперты допускают меньший шаг увеличения ставки, при этом они считают реализацию такого сценария маловероятной.

Данные по инфляции говорят о значительном отклонении от базового сценария, на совете директоров ЦБ в июле основным предметом дискуссии будет шаг повышения ключевой ставки, сообщила ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, проинфляционные риски не только выросли, но и реализовались.

Годовая инфляция, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 22 июля замедлилась до 9,07% с 9,19% на 15 июля (но выросла с 8,59% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Рост инфляционных ожиданий населения страны в июле ускорился, они увеличились до 12,4% с 11,9% в июне, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Ценовые ожидания предприятий предприятий в июле почти не изменились после роста в июне.

Рубль в пятницу, ввиду близости налоговых выплат, сохранит инерцию к укреплению, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль продолжает укрепляться. Основным триггером ослабления валют по-прежнему выступает навес предложения, обуславливаемый подготовкой экспортеров к налоговым выплатам 29 июля - третий день подряд в первой половине дня видны всплески предложения валюты, приводящие к резкой просадке курса, - отмечает эксперт. - Причем если в среду-четверг биржевые обороты в паре "юань-рубль" составляли чуть больше, чем 8 млрд юаней, то вчера они подскочили до 12 млрд юаней, - это максимальные уровни в этом месяце. Внешняя обстановка в целом также играла, скорее, в поддержку рублю: спекулятивное давление на рынке нефти ослабло, так что фьючерс на Brent сумел найти опору в зоне $80-82 за баррель и смотрится готовым вернуться к росту, позиции доллара по отношению ведущим валютам, согласно индексу DXY, не выглядят прочными, хотя давление на валюты ЕМ, за исключением, юаня, и сохраняется".

Сочетание крайне слабого спроса на валюту и активизации экспортеров, по мнению Локтюхова, дает основания ожидать в ближайшие дни сохранения повышенной волатильности на внутреннем валютном рынке с тенденцией к укреплению рубля. "Мы по-прежнему склонны ждать отката юаня к отметке 11,5 рубля как минимум, в связи с чем расширяем целевой диапазон по курсу до 11,5-11,8 рубля, - прогнозирует аналитик. - Текущие и более низкие уровни, несмотря на проблемы с платежами и инфраструктурные риски, считаем в целом неустойчивыми с фундаментальной точки зрения. Полагаем, что формирования возвратной динамики курса юаня стоит ожидать, скорее, ближе к середине следующей недели, после завершения налогового периода".

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу, реагируя на сильные статданные из США и стимулы в Китае.

К 10:10 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,07% до $82,42 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,03%, до $78,3 за баррель.

Накануне стало известно, что американский ВВП, согласно предварительным данным, увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы после повышения на 1,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение ВВП на 2%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

В начале недели цены на нефть падали до минимумов за полтора месяца, однако многие аналитики отмечали, что снижение будет временным, и в третьем квартале котировки будут получать поддержку за счет дефицита предложения топлива на мировом рынке.