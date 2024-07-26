Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил нисходящий импульс вечерней сессии четверга в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке, при этом внешние фондовые площадки в конце недели подают смешанные сигналы и стабилизировалась нефть (Brent подросла к $82,5 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,4%, лидерами снижения выступили акции "Газпрома" и ВТБ.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3028,91 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1117,17 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июля, составляет 85,41 руб. (-1,14 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "Магнита" (-0,2%), Solidcore (-0,2%), "ТКС Холдинг" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+0,3%), акции "Газпром нефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, первую половину дня индекс МосБиржи проведет вблизи текущих уровней, определяющим событием станет заседание ЦБ РФ. Позитивным исходом для акций будет повышение ставки ЦБ РФ до 17-18% и нейтральная риторика регулятора.

"В этом случае предпочтение отдаем акциям Сбербанка, ММК, "Инарктики", "Соллерса", "Яндекса", "Ростелекома", "Аэрофлота", "Газпром нефти". Также сегодня должны начать поступать дивиденды от Сбербанка, что может стать дополнительным фактором поддержки", - отметил он.

Негативным сценарием для рынка акций станет явный сигнал на высокую вероятность дальнейшего повышения ставки ЦБ или затягивание периода высокой ключевой ставки. В таком случае наибольшее давление из-за ухудшения ситуации на внешних рынках можно будет увидеть в бумагах экспортеров, а также в акциях АФК "Система", "Магнита", "ВК", "Группы ЛСР" и "МТС", полагает Головинов.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что ЦБ РФ в пятницу повысит ключевую ставку до 18% годовых. При этом с большой вероятностью он даст намек, что цикл повышения ставки не окончен, а на высоких уровнях она будет сохраняться длительное время.

"Пока все идет к тому, что раньше весны следующего года ставку ниже 16% годовых мы не увидим. При таких вводных на рынке акций имеет смысл покупать лишь точечные идеи, которых совсем немного. Новые инвестиционные средства лучше направлять в консервативные низкорискованные инструменты", - считает эксперт.

"Большое влияние на рынки окажет именно риторика ЦБ - его прогноз по инфляции на текущий год и увеличине среднегодовой ставки на следующий год. Если ЦБ даст "ястребиный" сигнал, то можно ожидать формирования еще одной волны снижения, которая вполне может увести индекс МосБиржи в район 2500-2600 пунктов. Если посмотреть на дневной график индикатора, то видно, что с конца мая все попытки выкупить просадку неизбежно заканчивались мощными распродажами. Так может произойти и в этот раз", - полагает Антонов.

На валютном рынке ожидается дальнейшее укрепление рубля. В последние дни в СМИ все чаще проходит информация, что даже нынешние торговые партнеры России удлиняют время прохождения платежей, а то и вовсе их не принимают. Это является сильным фактором снижения спроса на юань и доллар, заключил представитель "Алор Брокер".

В США в четверг подрос индекс акций Dow Jones (+0,2%), но просели S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq (-0,9%), которые завершили в "минусе" третью сессию подряд.

Продолжающийся спад в IT-секторе привел к снижению S&P 500, несмотря на то что акции порядка 300 компаний, входящих в расчет индикатора, подорожали к закрытию рынка. Подындексы энергетических, промышленных и финансовых компаний в S&P 500 завершили сессию в "плюсе".

Бумаги американских технологических компаний начали резко дешеветь после публикации 11 июля статданных, показавших существенное замедление инфляции в США. Спад инфляционного давления повысил уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

В этих условиях трейдеры начали продавать бумаги существенно подорожавших за последние месяцы IT-гигантов, фиксируя прибыли и высвобождая средства для покупки акций компаний, которые, по их мнению, больше всего выиграют от смягчения политики ФРС, отмечает Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, показали резкое ускорение темпов роста ВВП США во втором квартале, подтвердив, что Федрезерву удается добиться "мягкой посадки" американской экономики, то есть замедления инфляции без ущерба для экономики.

ВВП США в апреле-июне увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы после повышения на 1,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост ВВП на 2%.

В Азии в пятницу также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,6%).

В пятницу трейдеры ждут публикации в 15:30 МСК отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены слабо растут, реагируя на сильные статданные из США и стимулы в Китае.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $82,51 за баррель (+0,2% и +0,8% накануне), сентябрьская цена WTI - $78,39 за баррель (+0,1% и +0,9% в четверг).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

В начале недели цены на нефть падали до минимумов за полтора месяца, однако многие аналитики отмечали, что снижение будет временным, и в третьем квартале котировки будут получать поддержку за счет дефицита предложения топлива на мировом рынке.