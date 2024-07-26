Суд 16 августа проверит обоснованность требования Сбербанка о банкротстве Pandora

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 16 августа заседание по проверке обоснованности требования Сбербанка о признании банкротом АО "Панклуб", которое является эксклюзивным дистрибьютором ювелирных изделий Pandora в России и странах СНГ.

Как следует из материалов дела, заявление банка о банкротстве должника с введением процедуры наблюдения поступило в суд 15 июля. Заявление "соответствует требованиям, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и соблюдением положений федерального закона... "О несостоятельности (банкротстве)", в связи с чем подлежит принятию к производству". В качестве кандидатуры для утверждения временным управляющим должника заявителем указан кандидат из числа членов СРО "АУ "Северо-Запада", отмечается в документе.

Компания "Панклуб" учреждена в 2009 году. Ранее "Панклуб" принадлежал экс-владельцу группы компаний "Связной" Максиму Ноготкову. Долю в "Панклубе" структура Сбербанка получила в 2015 году. Банк не раз заявлял о планах продать этот актив.

Сбербанк в мае подал два иска в Арбитражный суд Москвы, третьим лицом по которым выступает "Панклуб". Один из исков подан к АО "Группа компаний "Связной" на 4,463 млрд рублей, другой - к Panclub Enterprises Limited о взыскании задолженности в размере 4,513 млрд рублей по кредитным линиям. Оба дела будут рассмотрены в августе 2024 года.