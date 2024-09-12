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ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск "вечных" замещающих бондов ВТБ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск бессрочных замещающих облигаций ВТБ серии ЗО-Т1, сообщил регулятор.

ВТБ в начале июня завершил первый этап замещения бессрочных субординированных евробондов. Банк разместил локальные облигации на $1,68 млрд, заместив почти 75% выпуска, первоначальный объем которого составлял $2,25 млрд. Оплатить облигации при размещении можно было как евробондами соответствующего выпуска, так и уступкой прав. Замещающие облигации номинированы в долларах, все выплаты по таким бумагам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Набсовет ВТБ в конце июля одобрил размещение дополнительного выпуска замещающих облигаций под выпуск "вечных" субординированных евробондов банка. Максимальный объем выпуска соответствует незамещенному остатку "вечных" евробондов ВТБ - $552,27 млн.

Доразмещение нужно, чтобы "обслужить дополнительный спрос на замещение со стороны дружественных держателей "перпа", которые по той или иной причине не смогли принять участие в первоначальном размещении ЗО", например, не успели подготовить документы, пояснял первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам.

ВТБ неоднократно отмечал, что в будущем планирует передать обязательства по еврооблигациям (номинал и купоны), которые не были замещены, погашены или предъявлены к выплатам, в специальное юридическое лицо. После реализации такой передачи выплаты по еврооблигациям для дружественных держателей, не принявших участие в замещении, будут существенно усложнены, подчеркивал банк.

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