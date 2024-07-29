Рубль подорожал к юаню на решении Банка России по ставке

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" юань подешевел к рублю на торгах понедельника на 5,5 копейки, до 11,8 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 30 июля на 99,04 копейки, до 86,5554 рубля, и увеличил курс евро на 87,4 копейки, до 94,1381 рубля.

Позитивное влияние на курс рубля в начале недели продолжали оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам в июле (в понедельник в бюджет были перечислены НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД) и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.

Банк России повысил ключевую ставку с 29 июля на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. В тот день регулятор отметил, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше его апрельского прогноза.

Текущий рост цен с поправкой на сезонность во втором квартале 2024 года составил в среднем 8,6% в пересчете на год после 5,8% в предыдущем квартале. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность во втором квартале возрос в среднем до 9,2% в пересчете на год после 6,8% в предыдущем квартале. Годовая инфляция по оценке на 22 июля увеличилась до 9% с 8,6% в июне.

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Прогноз Банка России по инфляции существенно пересмотрен, в том числе прогноз на 2024 год повышен до 6,5-7%.

ЦБ считает, что для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее.

Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и в последующие годы. Изменения этой траектории могут потребовать уточнения параметров проводимой денежно-кредитной политики. Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Банк России начал вносить поправки в методику расчета внебиржевого курса валюты (в частности, отсекая экстремальные сделки из выборки), что подсвечивает дополнительные сложности текущей системы курсообразования и желание ЦБ решить эту проблему. До фиксирования окончательных правил работы на валютном рынке мы будем видеть существенную волатильность курса. Рост временных лагов по платежам за импортные товары одновременно с существенным объемом дивидендных выплат российских компаний будут, вероятно, способствовать временному укреплению рубля. В дальнейшем мы ориентируемся на постепенное ослабление рубля относительно иностранных валют и возвращение курса рубля против доллара к верхней границе диапазона в 88-92 руб./$1", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик УК ПСБ Евгения Нестеренко.

"На прошлой неделе рубль заметно укрепился. Существенное влияние на динамику валютного курса в течение недели оказывали налоговый период и приближение дивидендных выплат. Однако в начале этой недели поддержка в виде продаж валюты экспортерами для выплаты налогов завершится. Вероятно, курс рубля по отношению к юаню и доллару будет возвращаться к уровням около 12 за юань и 88 за доллар", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов.

Цены на нефть продолжают умеренно снижаться вечером в понедельник. К 19:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,53%, до $79,89 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 1,58%, до $75,79 за баррель.

В начале торгов нефть дорожала на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Самолеты израильских ВВС 28 июля совершили серию налетов на юг Ливана в ответ на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 5 и достигло 482 единиц. Число газовых установок сократилось на 2 и составило 101.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 июля увеличилась на 21 базисный пункт - до 15,55% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц не изменилась относительно пятницы, оставшись на отметке 16,03% годовых, версия на три месяца опустилась на 1 базисный пункт, до 16,16% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 16,42% годовых.