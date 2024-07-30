Уолл-стрит закрылась с незначительными изменениями в понедельник

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили со слабыми и разнонаправленными изменениями торги в понедельник.

На этой неделе состоятся заседания центробанков США, Японии и Великобритании. Федрезерв едва ли начнет снижать ставки раньше сентября, полагают аналитики, однако Банк Японии и Банк Англии могут внести коррективы в текущий курс денежно-кредитной политики.

"На этой неделе в центре внимания будут Федрезерв и отчетности техсектора, - сказал Пол Нолти из Murphy & Sylvest Wealth Management. - Будущее процентных ставок должно проясниться после пресс-конференции (главы ФРС Джерома Пауэлла - ИФ). Отчетность ИТ-гигантов покажет, являются ли обоснованными ожидания инвесторов по поводу сохранения высоких темпов роста".

Свои финансовые отчетности обнародуют такие крупные компании, как Apple Inc. , Amazon.com Inc. и Microsoft Corp.

Между тем акции McDonald's Corp. подорожали на 3,7%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания сократила чистую прибыль во втором квартале на 12%, а скорректированный показатель и выручка не оправдали ожиданий рынка.

Однако, как пишет MarketWatch, несмотря на слабые показатели, руководство компании и инвесторы оптимистично смотрят на перспективы недавней инициативы McDonald's по возвращению в меню бюджетных комплексных обедов стоимостью $5.

Капитализация Abbott Laboratories понизилась на 0,5% на новости, что компании придется выплатить $495 млн в соответствии с решением суда присяжных по делу о молочных смесях для грудничков.

Цена бумаг Alibaba Group Holding в США выросла на 2,7% на слухах, что китайский ИТ-гигант планирует повысить комиссионные для вендоров на площадках Tmall и Taobao.

Рыночная стоимость ON Semiconductor Corp. подскочила на 11,5%. Этот американский производитель полупроводниковой продукции сократил чистую прибыль на 42%, но при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,12% и составил 40539,93 пункта. Лидерами снижения в индикаторе стали акции Caterpillar , подешевевшие на 1,7%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,08% - до 5463,54 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,07% и составил 17370,2 пункта.