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Прямые иностранные инвестиции в Китай упали почти на 30% в первом полугодии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-июне упал на 29,1% относительно того же периода прошлого года и составил 498,91 млрд юаней ($68,7 млрд), по данным министерства торговли страны.

Порядка 12,8% всех иностранных инвестиций были направлены в сферу высокотехнологичного производства, при этом вложения иностранцев в сектор медицинского оборудования и профессиональных технических услуг выросли на 87,5% и 43,4% в годовом выражении, отмечает Trading Economics.

Самая значительная доля прямых иностранных инвестиций в Китай поступила из Германии (18,1%) и Сингапура (10,5%).

Китай Сингапур Германия
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