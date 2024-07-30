"Яндекс" увеличил квартальную выручку на 37% до 249,3 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2024 года выручка МКПАО "Яндекс" выросла на 37%, до 249,3 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде удвоился и достиг 47,6 млрд рублей.

Рентабельность по показателю составила 19,1% против 16,8% годом ранее.

Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом", предполагал, что выручка окажется на уровне 244,3 млрд рублей, скорр. EBITDA - 42,7 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль во II квартале составила 22,7 млрд рублей, что на 45% больше, чем за тот же период 2023 года.

Остаток денежных средств на конец квартала зафиксирован в объеме 102,9 млрд рублей.

Выручка бизнес-группы "Поиск и портал" во II квартале составила 103,4 млрд рублей, увеличившись на 32%. Это, в основном, обусловлено ростом поисковой доли (на 1,3 п. п. - до 64,9% год к году), расширением рекламного инвентаря (в том числе - на мобильных платформах) и повышением эффективности рекламных форматов за счёт развития рекламных технологий, поясняет компания.

Скорректированный показатель EBITDA этой бизнес-группы составил 52,4 млрд рублей, что на 28% больше, чем годом ранее. Рентабельность по этому показателю снизилась до 50,7% с 52,2%. Это снижение преимущественно связано с ростом расходов на персонал на фоне развития продуктов для малого и среднего бизнесов и усиления направления электронной коммерции, а также инвестициями в развитие продуктов и технологий, включая генеративные нейросети, поясняет компания.

Выручка бизнес-группы "E-commerce, райдтех и доставка" составила 134,5 млрд рублей, что на 42% больше, чем во II квартале прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA этого бизнес-юнита во II квартале составил 8,8 млрд рублей против убытка по скорр. EBITDA в размере 6,2 млрд рублей за аналогичный период 2023 года.

GMV (оборот) сегмента "Райдтех" (включает такси-сервисы, каршеринг и аренду самокатов) вырос на 38%, сервисов e-commerce - в 1,5 раза, доставки и других O2O-сервисов - в 1,6 раза.

Число подписчиков "Яндекс Плюса" во II квартале 2024 года составило 33,7 млн, увеличившись на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Во II квартале доля "Яндекса" на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) составила в среднем 64,9% - на 1,3 п. п. выше, чем во II квартале 2023 года (по данным аналитического сервиса "Яндекс Радар").

В России доля поисковых запросов на устройствах на базе Android выросла до 65% с 63,4%, на устройствах на базе iOS - до 53% с 49,7%. Доля поисковых запросов с мобильных устройств во II квартале 2024 года составила 73,1% от всех поисковых запросов к "Яндексу".

Выручка "Яндекса" по сегментам во II квартале 2024 года, в миллионах рублей:

II квартал 2023 II квартал 2024 Изменение Поиск и портал* 78 602 103 401 32% Электронная коммерция, райдтех и доставка ** 94 611 134 487 42% Плюс и развлекательные сервисы*** 15 503 22 124 43% Сервисы объявлений**** 5 573 8 407 51% Прочие бизнес-юниты и инициативы***** 13 975 21 922 57% Внутрисегментные расчеты 208 264 290 341 42% Общая выручка 182 059 249 315 37%

* - "Поиск и портал" включает широкий спектр сервисов "Яндекса" в России, Белоруссии и Казахстане

** - Структура сегмента включает сервисы O2O: заказ такси в РФ, СНГ и ряде стран мира, "Яндекс Драйв", "ЯндексМаркет" фудтех-направление, включая Delivery Club, и "Яндекс Доставку"

*** - "КиноПоиск", "Яндекс Музыка", "Яндекс Афиша" и др., продюсерский центр "Яндекс Студия" и сервис подписки "Яндекс Плюс"

**** - Авто.ру, "Яндекс Недвижимость", "Яндекс Аренда" и "Яндекс Путешествия"

***** - направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), Yandex Cloud, "Яндекс Образование", устройства, "Алиса", финтех и другие эксперименты и корпрасходы, не относящиеся к сегментам напрямую.