"Яндекс" увеличил квартальную выручку на 37% до 249,3 млрд рублей
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2024 года выручка МКПАО "Яндекс" выросла на 37%, до 249,3 млрд рублей, сообщила компания.
Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде удвоился и достиг 47,6 млрд рублей.
Рентабельность по показателю составила 19,1% против 16,8% годом ранее.
Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом", предполагал, что выручка окажется на уровне 244,3 млрд рублей, скорр. EBITDA - 42,7 млрд рублей.
Скорректированная чистая прибыль во II квартале составила 22,7 млрд рублей, что на 45% больше, чем за тот же период 2023 года.
Остаток денежных средств на конец квартала зафиксирован в объеме 102,9 млрд рублей.
Выручка бизнес-группы "Поиск и портал" во II квартале составила 103,4 млрд рублей, увеличившись на 32%. Это, в основном, обусловлено ростом поисковой доли (на 1,3 п. п. - до 64,9% год к году), расширением рекламного инвентаря (в том числе - на мобильных платформах) и повышением эффективности рекламных форматов за счёт развития рекламных технологий, поясняет компания.
Скорректированный показатель EBITDA этой бизнес-группы составил 52,4 млрд рублей, что на 28% больше, чем годом ранее. Рентабельность по этому показателю снизилась до 50,7% с 52,2%. Это снижение преимущественно связано с ростом расходов на персонал на фоне развития продуктов для малого и среднего бизнесов и усиления направления электронной коммерции, а также инвестициями в развитие продуктов и технологий, включая генеративные нейросети, поясняет компания.
Выручка бизнес-группы "E-commerce, райдтех и доставка" составила 134,5 млрд рублей, что на 42% больше, чем во II квартале прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA этого бизнес-юнита во II квартале составил 8,8 млрд рублей против убытка по скорр. EBITDA в размере 6,2 млрд рублей за аналогичный период 2023 года.
GMV (оборот) сегмента "Райдтех" (включает такси-сервисы, каршеринг и аренду самокатов) вырос на 38%, сервисов e-commerce - в 1,5 раза, доставки и других O2O-сервисов - в 1,6 раза.
Число подписчиков "Яндекс Плюса" во II квартале 2024 года составило 33,7 млн, увеличившись на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Во II квартале доля "Яндекса" на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) составила в среднем 64,9% - на 1,3 п. п. выше, чем во II квартале 2023 года (по данным аналитического сервиса "Яндекс Радар").
В России доля поисковых запросов на устройствах на базе Android выросла до 65% с 63,4%, на устройствах на базе iOS - до 53% с 49,7%. Доля поисковых запросов с мобильных устройств во II квартале 2024 года составила 73,1% от всех поисковых запросов к "Яндексу".
Выручка "Яндекса" по сегментам во II квартале 2024 года, в миллионах рублей:
|II квартал 2023
|II квартал 2024
|Изменение
|Поиск и портал*
|78 602
|103 401
|32%
|Электронная коммерция, райдтех и доставка **
|94 611
|134 487
|42%
|Плюс и развлекательные сервисы***
|15 503
|22 124
|43%
|Сервисы объявлений****
|5 573
|8 407
|51%
|Прочие бизнес-юниты и инициативы*****
|13 975
|21 922
|57%
|Внутрисегментные расчеты
|208 264
|290 341
|42%
|Общая выручка
|182 059
|249 315
|37%
* - "Поиск и портал" включает широкий спектр сервисов "Яндекса" в России, Белоруссии и Казахстане
** - Структура сегмента включает сервисы O2O: заказ такси в РФ, СНГ и ряде стран мира, "Яндекс Драйв", "ЯндексМаркет" фудтех-направление, включая Delivery Club, и "Яндекс Доставку"
*** - "КиноПоиск", "Яндекс Музыка", "Яндекс Афиша" и др., продюсерский центр "Яндекс Студия" и сервис подписки "Яндекс Плюс"
**** - Авто.ру, "Яндекс Недвижимость", "Яндекс Аренда" и "Яндекс Путешествия"
***** - направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), Yandex Cloud, "Яндекс Образование", устройства, "Алиса", финтех и другие эксперименты и корпрасходы, не относящиеся к сегментам напрямую.