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"Яндекс" прогнозирует рост выручки за 2024 год на 38-40%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Общая выручка МКПАО "Яндекс" по итогам 2024 года, как ожидается, вырастет на 38-40% к 2023 году, сообщила компания.

В I полугодии 2024 года выручка компании выросла на 38%, - до 447,6 млрд рублей. "Прогноз роста на 38-40% означает, что "Яндекс" ожидает ускорение темпов роста выручки во второй половине года", - говорится в сообщении.

"Яндекс" ожидает, что скорректированный показатель EBITDA составит 170-175 млрд рублей.

"Наш прогноз отражает текущую оценку, основанную на наблюдаемых в данный момент рыночных тенденциях, и может измениться в зависимости от ситуации на рынке и макроэкономической ситуации", - говорится в сообщении.

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