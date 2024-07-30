Менеджмент "Яндекса" предложил выплату дивидендов в размере 80 рублей на акцию

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Руководство группы "Яндекс" рекомендовало совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания.

В случае одобрения это могут быть первые в корпоративной истории дивиденды "Яндекса". В составе Yandex N.V. российская компания не осуществляла выплаты акционерам, направляя всю прибыль на развитие текущего бизнеса и новых направлений.

В случае, если этот вопрос будет одобрен советом и собранием акционеров, дивиденды могут быть выплачены не позднее октября 2024 года.

"Компания полагает, что в будущем сможет платить дивиденды на полугодовой основе", - говорится в сообщении.

"Яндекс", как часть группы нидерландской Yandex N.V., не выплачивала дивиденды акционерам.

Согласно опубликованной дивидендной политике "Яндекса", дивиденды базируются на чистой прибыли, при этом какой процент от показателя может быть направлен акционерам, в документе не уточняется.