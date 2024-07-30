Индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 0,1% в начале торгов вторника

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов вторника сохранил нисходящий импульс начала недели на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и сигналов от Банка России о пролонгации жесткой монетарной политики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели в пределах 0,1%, лидировали в откате акции "Аэрофлота".

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,09% и составил 2904,45 пункта, индекс РТС снизился на 0,04% до 1057,61 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 30 июля, составляет 86,5554 рубля. (+99,04 копейки).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,5%), "Интер РАО" (-1,1%), "Северстали" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), ОК "Русал" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), Polymetal (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

ВТБ во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,5% год к году, до 154,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,4%, свидетельствует отчетность госбанка. В целом за полугодие банк заработал 277,1 млрд рублей, что на 4,4% ниже результата за аналогичный период прошлого года, где были отражены нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ.

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего чистую прибыль за квартал на уровне 147,8 млрд рублей, за полугодие - 270,2 млрд рублей.

Подорожали акции "Татнефти" (+1,3%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Роснефти" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "ТКС Холдинг" (+0,1%).

Менеджмент "Яндекса" (+0,8%, до 3896,5 рубля) впервые предложил выплатить дивиденды: руководство группы рекомендовало совету директоров рассмотреть вопрос о выплате 80 рублей на обыкновенную акцию (период компания не указала).

"Яндекс" во II квартале увеличил выручку на 37%, до 249,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде удвоился и достиг 47,6 млрд рублей. Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом", предполагал, что выручка окажется на уровне 244,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - 42,7 млрд рублей.

Кроме того, "Яндекс" прогнозирует, что общая выручка МКПАО по итогам 2024 года вырастет на 38-40% по сравнению с предыдущим годом. По сообщению компании, по итогам I полугодия ее выручка выросла на 38% (до 447,6 млрд рублей), а прогноз роста на 38-40% означает, что "Яндекс" ожидает ускорения темпов роста выручки во второй половине года. "Яндекс" также ожидает, что скорректированный показатель EBITDA составит 170-175 млрд рублей.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2850-2950 пунктов. Несмотря на сильное падение индекса за последние два дня, потенциал дальнейшего снижения по-прежнему есть. В рамках текущей коррекции индекс обычно рос после обновления минимумов, однако в этот раз данный сценарий может не реализоваться, так как факторов для восстановления рынка сейчас нет. В качестве поддержки можно допустить приток средств от дивидендов Сбербанка, но маловероятно, что это существенно повлияет на ситуацию. Дополнительный негатив исходит от падения цен на сырье - котировки Brent ушли ниже $80 за баррель и продолжают снижаться.

Несмотря на явные негативные настроения на рынке могут постараться подрасти акции "Яндекса" на фоне сильных финансовых результатов за второй квартал и рекомендаций менеджмента по выплате первых дивидендов, считает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения на рынке с начала недели остаются подавленными. Индекс МосБиржи вплотную приблизился к годовым минимумам, оптимизма не добавляет и динамика на нефтяном рынке, где Brent откатилась ниже $80 за баррель.

Одним из факторов, которые оказывают давление на рынок акций, является потенциальное увеличение стоимости обслуживания корпоративного долга из-за повышения ключевой ставки ЦБ. В группе риска находятся компании с высокой долговой нагрузкой, к которым можно отнести энергетическую "РусГидро" и химическую "ФосАгро", чьи коэффициенты "чистый долг/EBITDA" на конец I квартала 2024 года составляли 9х и 7,1х соответственно, отмечают эксперты.

В США накануне индексы акций изменились на 0,1% в ожидании заседаний мировых центробанков.

На этой неделе состоятся заседания центробанков США, Японии и Великобритании. Федрезерв едва ли начнет снижать ставки раньше сентября, полагают аналитики, однако Банк Японии и Банк Англии могут внести коррективы в текущий курс денежно-кредитной политики.

Кроме того, свои финансовые отчетности обнародуют Apple, Amazon.com и Microsoft.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют в пределах 0,1%).

Как стало известно во вторник, безработица в Японии в июне сократилась до 2,5% с 2,6% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на прежнем уровне.

На нефтяном рынке утром во вторник цены остаются под давлением продавцов после резкого отката в начале недели.

К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5% до $79,38 за баррель (-1,7% накануне), сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на 0,6% до $75,38 за баррель (-1,8% в понедельник).

Обе марки завершили в "минусе" три недели подряд.

На этой неделе рынок ждет заседания ФРС, данных о запасах топлива в США и итогов встречи ОПЕК+, которая состоится в четверг.

Федрезерв, как ожидается, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, но может сигнализировать готовность понизить ее уже на следующем заседании в сентябре.

Минэнерго США в понедельник сообщило о покупке 4,56 млн баррелей нефти для стратегического резерва.