Поиск

Промышленный PMI в КНР в июле обновил пятимесячный минимум, но превысил прогнозы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле снизился до минимальных с февраля 49,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Аналитики ожидали спада до 49,3 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня третий месяц подряд.

КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены нефти Brent восстановилась до $79,7 за баррель после падения накануне

Законопроект об открытии филиалов иностранных банков в России прошел II чтение

В WoodMac ждут спада спроса на дизтопливо в Китае к 2050 году в три раза

В WoodMac ждут спада спроса на дизтопливо в Китае к 2050 году в три раза

Глобальный спрос на золото во II квартале снизился на 6%

Глобальный спрос на золото во II квартале снизился на 6%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });