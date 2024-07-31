Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%, лидирует "Полюс"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил коррекционный импульс предыдущего дня, утренние покупки подогревает улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (выросли металлы, нефть Brent поднялась до $80 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,2%, в лидерах роста выступили акции ПАО "Полюс" на фоне роста цен на золото.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2950,51 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1076,65 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2,5%.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,5%), Solidcore (+2,1%), "Роснефти" (+1,4%), "Татнефти" (+1,3%), АФК "Система" (+1,3%), "Магнита" (+1,1%), "Северстали" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,1%), акции Сбербанка (-0,5% и -0,2% "префы"), "Газпрома" (-0,4%), "ТКС Холдинг" (-0,4%), ВТБ (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на текущей неделе покупки могут продолжиться, так как начали поступать дивиденды, часть которых может быть реинвестирована в акции, а навес продаж бумаг "дружественных" нерезидентов должен иссякнуть. "Мы полагаем, что повышенная волатильность на рынке сохранится, при этом более амплитудные движения будут показывать бумаги, которые сильнее всего дешевели в июле", - отмечают эксперты.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2900-2980 пунктов.

"На наш взгляд, можем вновь увидеть снижение рынка. Ситуация на мировых рынках стабилизировалась: цены на нефть утром растут, однако текущие отметки на 8% ниже значений, которые были в начале июля. В условиях стабильной ситуации на валютном рынке предпочтение отдаем бумагам из внутренних секторов, а также золотодобытчикам", - отмечает аналитик.

По оценке Головинова, накануне рост рынка был вызван закрытием коротких позиций игроками после сильного падения в понедельник. Вероятно, трейдеры ждали, что индекс продолжит снижение после достижения уровня 2900 пунктов, но этого не произошло. Другая часть инвесторов, вероятно, попробовала открыть длинные позиции в сильно откатившихся бумагах. Однако существенных причин для смены траектории движения рынка не появилось, поэтому следует сохранять осторожность в покупках, считает аналитик.

Рост акций ВТБ был поддержан накануне заявлениями менеджмента о возможном "дивидендном сюрпризе". Заметно лучше рынка выглядели акции золотодобытчиков, поскольку мировые цены на золото вновь вернулись выше $2400 за унцию. "На наш взгляд, сейчас наиболее привлекательно смотрятся бумаги ПАО "Южуралзолото". Подскочили расписки HeadHunter на фоне новостей о том, что старт торгов акциями российской МКПАО "Хэдхантер" намечен на 23 сентября. При этом уже в четверг совет директоров компании рассмотрит вопрос об утверждении новой дивидендной политики, отметил Головинов.

В США во вторник индексы акций изменились на 0,5-1,3%, упал Nasdaq (-1,3%); инвесторы изучали квартальные отчеты эмитентов в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Трейдеры полагают, что американский центробанк в этот раз сохранит процентные ставки на уровне 5,25-5,5%. Регулятор объявит решение в среду в 21:00 по московскому времени, пресс-конференция его главы Джерома Пауэлла начнется полчаса спустя.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в июле составил 100,3 пункта. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель составил 97,8 пункта, а не 100,4 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали июльское значение индекса на уровне 99,7 пункта, по данным Trading Economics.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-1,4% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до 0,25% с 0-0,1% по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания, говорится в заявлении регулятора. Руководители центробанка единогласно выступили за такое повышение краткосрочной ставки по депозитам коммерческих банков. Эксперты не ожидали ее изменения, по данным Trading Economics.

Банк Японии также заявил, что сократит ежемесячные объемы выкупа гособлигаций до 3 трлн иен ($20 млрд) в январе-марте 2026 года с нынешних 6 трлн иен для нормализации денежно-кредитной политики (ДКП).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле снизился до минимальных с февраля 49,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщило в среду Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Аналитики ожидали спада до 49,3 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня третий месяц подряд.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после серьезного падения днем ранее (во вторник цены обновили минимум с 5 июня), инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $80,04 за баррель (+1,9% и -1,4% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $76,28 за баррель (+2,1% и -1,4% во вторник).

Срок биржевого обращения сентябрьских фьючерсов на Brent истекает с завершением сессии в среду.

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране рано утром в среду, сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Движение ХАМАС подтвердило гибель Хании и заявило, что он был убит в результате "вероломного сионистского налета на его резиденцию в Тегеране".

Между тем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 4,5 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о резервах будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

В четверг рынок также ждет встречи ОПЕК+.