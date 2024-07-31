Danone сократил выручку на 3% в I полугодии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Французский производитель продуктов питания и напитков Danone SA в первом полугодии 2024 шлжа сократил выручку, но увеличил сопоставимые продажи и подтвердил годовые прогнозы.

В январе-июне выручка компании составила 13,757 млрд евро против 14,167 млрд евро годом ранее.

Чистая прибыль от продолжающихся операций увеличилась на 2,6% в годовом выражении, до 1,133 млрд евро.

Сопоставимые продажи (LfL) увеличились на 4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал выручку в размере 13,66 млрд евро и рост сопоставимых продаж на 3,9%.

Danone по-прежнему прогнозирует увеличение сопоставимых продаж по итогам года на 3-5%.

В первом полугодии сопоставимые продажи улучшились во всех категориях и регионах, отметила компания.

Продажи в Европе выросли на 0,7%, в Северной Америке - на 5%, в Китае, Северной Азии и Океании - на 8,4%, в Латинской Америке - на 5%, на остальных рынках - на 5,3%.

Сопоставимые продажи подразделения по производству молочных и растительных продуктов увеличились на 3,3%, бизнеса по выпуску специализированного питания - на 4,7%, воды - на 4,4%.