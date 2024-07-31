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Зарплаты в РФ в мае выросли на 8,8% в реальном выражении

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2024 года составил 8,8% после увеличения 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и также на 8,5% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-май реальная зарплата в среднем по стране выросла на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в мае 2024 года составила 86,384 тыс. руб., повысившись на 17,8% по сравнению с маем 2023 года.

В целом за 2023 год реальный размер средней заработной платы увеличился в РФ на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году.

Минэкономразвития РФ, согласно апрельской версии макропрогноза, ждет роста средней реальной заработной платы в РФ в 2024 году на 6,5%, в 2025 году - на 3,6%, в 2026 году - на 2,8%.

Росстат
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