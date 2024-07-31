Рубль в среду немного укрепился в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань чуть опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду, его курс составил 11,84 руб. в 19:00 по Москве, что на 0,6 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В последний торговый день месяца рубль немного подорожал на фоне уверенного роста цен на нефть из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 августа на 22,54 копейки, до 86,1091 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,02 копейки, до 93,5149 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"Рубль в первую половину сегодняшних торгов умеренно дешевел в паре с юанем на фоне завершившихся в понедельник налоговых выплат, затем смог отыграть утренние потери и перейти к небольшому повышению. Поддержку рублю сегодня оказала нефть, уверенно дорожавшая из-за новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, участники рынков находятся в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которая может дать ясный сигнал о сроках начала ослабления денежно-кредитной политики, что снизит давление доллара на большинство мировых валют", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Снижение рубля в начале торговой сессии сменилось на рост во второй половине торгового дня на фоне роста цен на нефть и снижения американской валюты. Более того, сохраняются проблемы с платежами у российских импортеров, что снижает спрос на иностранную валюту, плюс рубль поддерживает жесткая монетарная политика ЦБ. Вероятно, на неделе курс рубля по отношению к юаню и доллару продолжит движение к уровням около 12 руб. и 88 руб.", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов.

Цены на нефть

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $80,64за баррель, что на 2,57% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 3,56%, до $77,38 за баррель.

Как сообщалось, глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль и заявили, что группировка не намерена прекращать свою борьбу.

Трейдеры опасаются, что конфликт между Израилем и ХАМАС перерастет в масштабную войну в регионе, отмечает Barron's. Это может поставить под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока на мировой рынок.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал снижение запасов нефти в стране пятую неделю подряд. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,44 млн баррелей - до 433,05 млн баррелей.

Внимание трейдеров также направлено на завершающееся в среду заседание Федеральной резервной системы и встречу министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет 1 августа.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 июля увеличилась на 2 базисных пункта - до 17,29% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно вторника на 5 базисных пунктов, до 16,13% годовых, версия на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,20% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 16,43% годовых.