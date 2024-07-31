Объем каршеринговых услуг в РФ в июне вырос на 11,5% к маю

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Объем каршеринговых услуг в июне 2024 года увеличился на 11,5% к маю текущего года, говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении, опубликованном в среду.

В денежном выражении объем услуг оценивается в 5,58 млрд рублей.

Показатель включает услуги каршеринга легковых и грузовых автомобилей.

Статистическое наблюдение за сегментом Росстат осуществляет с января текущего года, поэтому динамика год к году, а также полугодие к полугодию в докладе не приводится.