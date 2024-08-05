Societe Generale продает подразделения Private Banking в Британии и Швейцари

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Французский банк Societe Generale (SocGen) продает подразделения в сфере персонального банковского обслуживания состоятельных клиентов (Private Banking) в Великобритании и Швейцарии за 900 млн евро.

Как говорится в сообщении SocGen, подразделения SG Kleinwort Hambros и Societe Generale Private Banking Suisse, под управлением которых находятся активы в общей сложности на 25 млрд евро, будут проданы частному швейцарскому банку Union Bancaire Privee.

Это решение согласуется со стратегией SocGen, в соответствии с которой он намерен сфокусировать направление Private Banking на клиентах во Франции, Люксембурге и Монако, говорится в сообщении банка.

Кроме того, SocGen продаст подразделение в Мадагаскаре банку BRED Banque Populaire.

Сделки, как ожидается, будут закрыты в первом квартале 2025 года.

С начала 2024 года капитализация SocGen снизилась на 16%.