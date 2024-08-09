De Beers отменила торговую сессию в августе, отложив продажи на сентябрь

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшая алмазодобывающая компания De Beers отменила свою регулярную торговую сессию в августе, отложив даты продаж на более поздний срок в этом году на фоне сохраняющегося избытка предложения в алмазной отрасли, сообщает отраслевое агентство Rapaport.

Компания информировала клиентов, что объединила августовские и октябрьские торговые сессии в один сайт, который состоится в сентябре. Этот шаг отражает резкое падение производства бриллиантов в Индии, которое оценивается в 50% г/г в июле и первой неделе августа. Решению предшествовало обсуждение с сайтхолдерами.

Объединенные седьмой и восьмой сайты пройдут с 23 по 27 сентября. Девятый сайт состоится с 4 по 8 ноября, десятый - со 2 по 6 декабря.

De Beers не меняла столь радикально график своих торговых сессий после отмены нескольких сайтов в разгар пандемии в 2020 году.

"Мы считаем, что это измененное расписание лучше удовлетворит потребности бизнеса [сайтхолдеров] по мере приближения праздничного сезона в конце года", - добавил представитель De Beers.

В ходе пятого в этом году цикла продаж De Beers реализовала продукцию на общую сумму $315 млн, что на 31% ниже данных годичной давности ($456 млн) и на 18% меньше объемов предыдущего цикла ($383 млн). Шестой сайт проходил с 22 по 26 июля, его результаты не публиковались.

Ранее в августе алмазодобывающая Petra Diamonds отменила свой тендер, который должен был состояться в августе-сентябре. Компания заявила, что хочет поддержать шаги, предпринятые крупными производителями для ограничения поставок в этот период слабого спроса.