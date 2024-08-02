Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6% вслед за миром

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил нисходящий импульс вечерней сессии четверга на фоне резкого ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и нежелания игроков увеличивать позиции перед выходными, фактором поддержки выступают подросшие металлы и нефть (Brent отскочила к $80 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,6%, лидерами снижения выступили акции АФК "Система" (-1,3%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2916,8 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1071,14 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 августа, составляет 85,7833 руб. (-32,58 копейки).

Подешевели акции АФК "Система" (-1,3%), расписки OZON (-1,2%), бумаги "Аэрофлота" (-1%), "Магнита" (-1%), "РусГидро" (-1%), "ММК" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "ТКС Холдинг" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Подорожали акции Solidcore (+0,8%), "Роснефти" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, пятничное утро принесло новые опасения по поводу роста мировой экономики, что оказывает давление на рынки. Вышедший накануне слабый отчет ISM по производству в США вызвал резкую распродажу акций и рост спроса на безопасные активы, такие как швейцарский франк и иена.

В пятницу внимание инвесторов будет приковано к отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который должен выйти вечером. Экономисты ожидают создания 175 тыс. рабочих мест в июле, что ниже показателя предыдущего месяца в 206 тыс. Прогнозируемый уровень безработицы остается на уровне 4,1%.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения на мировых рынках к концу недели заметно охладились. Макроэкономическая статистика из США указывает на охлаждение экономики: число первичных заявок на получение пособия по безработице достигло максимума за 12 месяцев, а индекс деловой активности (PMI) для производственной сферы опускается четвертый месяц подряд, что увеличивает шансы на понижение ставки по федеральным фондам ФРС США на одном из ближайших заседаний и повышает привлекательность инвестиций в золото.

Нефть Brent пытается найти поддержку в районе $80 за баррель. Восемь стран из числа участников ОПЕК+ в четверг подтвердили, что готовы отказаться от увеличения нефтедобычи в зависимости от ситуации на рынке. Ранее эти страны добровольно сократили нефтедобычу на 2,2 млн б/с, но в июне решили, что с октября начнут постепенно наращивать объемы добываемой нефти (примерно на 180-200 тыс. б/с в месяц). Участники ОПЕК+, которые ранее не выполняли свои обязательства, подтвердили, что сократят производство в будущем в соответствии с предоставленными графиками компенсаций (Ирак, Казахстан, Россия).

"В последнее время цены на нефть в большей степени реагируют на геополитический фон и игнорируют некоторые другие аспекты (сокращение коммерческих запасов нефти в США, например), поэтому в случае снижения геополитического напряжения не исключено, что ОПЕК+ действительно скорректирует свои планы на следующей встрече комитета 2 октября, чтобы цены на нефть оставались на комфортном для альянса уровне (выше $80 за баррель)", - считают эксперты компании "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций снизились на 1,2-2,3% во главе с Nasdaq на слабых статданных и корпоративных отчетностях.

Торговый день был отмечен высокой волатильностью - в частности, индекс Nasdaq в начале торгов рос более чем на 1%, однако завершил сессию падением на 2,3%, зафиксировав самые резкие внутридневные колебания с мая 2020 года.

Статданные о деловой активности указали на сохранение проблем в экономике страны, что вызвало опасения рецессии в США.

Так, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле опустился до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пункта в июне. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение индекса до 48,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, и он находится ниже этой отметки 20 месяцев из последнего двадцать одного и уже четвертый месяц подряд.

При этом производительность труда в США во втором квартале повысилась на 2,3% относительно предыдущего квартала, а стоимость рабочей силы выросла на 0,9%, говорится в предварительных данных министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 1,7% и повышение второго на 1,8%, отмечает Trading Economics.

Днем ранее Федрезерв сохранил процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что также совпало с ожиданиями рынка. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что ставка может быть снижена уже в сентябре, если это будет оправдано "всей совокупностью" поступающих экономических данных.

Зарубежные рынки акций

В пятницу следом падают индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 упал на 5,8%, австралийский ASX Australia - на 2,1%, южнокорейский Kospi - на 3,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,6-1,7%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 обвалился на фоне укрепления иены. Практически все акции, входящие в расчет индекса, снизились.

В пятницу стало известно, что инфляция в Южной Корее в июле ускорилась до 2,6% с 2,4% в июне, тогда как аналитики ожидали более умеренного повышения - до 2,5%.

В пятницу трейдеры ждут публикации отчета об американском рынке труда, за которым внимательно следит Федеральная резервная система (ФРС). Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в США (без учета сельскохозяйственного сектора) в июле выросло на 175 тыс. после подъема на 206 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,1%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены слабо растут после резкого снижения днем ранее, вызванного слабыми статданными из США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $79,98 за баррель (+0,6% и -1,6% накануне), сентябрьская цена WTI - $76,77 за баррель (+0,6% и -2,1% в четверг).

Тем временем ОПЕК+ по итогам заседания накануне подтвердила текущие договоренности по объемам сокращения добычи и также дала "бычий" для рынка среднесрочный сигнал о готовности при необходимости отказаться от наращивания добычи с октября текущего года. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) назначена на 2 октября.