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BNP Paribas ведет переговоры о покупке бизнеса AXA по управлению инвестициями

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Французский банк BNP Paribas начал эксклюзивные переговоры со страховой компанией AXA о покупке ее подразделения в сфере управления инвестициями.

Как говорится в пресс-релизе BNP Paribas, объем активов под управлением AXA Investment Managers (AXA IM) составляет около 850 млрд евро.

Компании также могут заключить долгосрочное соглашение относительно управления значительной частью активов AXA.

Объединение операций AXA и BNP Paribas в сфере управления инвестициями позволит создать ведущего европейского игрока в этом секторе. Общий объем активов под управлением объединенной компании достигнет 1,5 трлн евро, отмечается в пресс-релизе.

Общая сумма сделки, включающая покупку активов и создание партнерства, может составить 5,1 млрд евро.

В случае достижения сторонами соглашения, сделка будет закрыта в середине 2025 года.

BNP Paribas AXA Франция
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