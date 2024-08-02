Убыток "Сургутнефтегаза" по РСБУ во II квартале составил почти 129 млрд рублей

Рынок прогнозировал 69 млрд рублей убытка

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в I полугодии 2024 года составила 139,886 млрд рублей, что в 6 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (846,568 млрд рублей), сообщается в отчете компании.

Прибыль компании за I квартал равнялась 268,545 млрд рублей. Таким образом, "Сургутнефтегаз" получил убыток во II квартале в 128,659 млрд рублей. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, прогнозировал убыток во II квартале в сумме 69 млрд рублей.

Определяющим негативным фактором для эмитента стало укрепление курса рубля в прошедшем июне, что привело к значительному убытку по курсовым разницам.

В своем отчете компания закрыла фактически все финансовые данные за полугодие, оставив открытыми только 3 строки.

Прибыль до налогообложения "Сургутнефтегаза упала в I полугодии 2024 года до 168,751 млрд рублей против 1,012 трлн годом ранее, налог на прибыль составил 28,864 млрд рублей против 165,776 млрд годом ранее.

Ранее рынок ожидал, что выручка компании по итогам первого полугодия 2024 года вырастет на 44,7% до 1,305 трлн рублей, прогноз выручки во II квартале был 655 млрд рублей.