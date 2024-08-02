Мосбиржа приостановила публикацию данных по объемам валютных торгов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" приостановила публикацию данных об объемах биржевых торгов на валютном рынке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

"В соответствии с информационной политикой "Московской биржи" мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке", - сообщили в пресс-службе.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом.