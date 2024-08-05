Рубль снижается при открытии торгов в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань повышается на Московской бирже утром в понедельник, рубль слабеет на фоне активно дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,82 руб. (+6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,07 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Московская биржа в пятницу сообщила, что приостанавливает публикацию данных об объемах биржевых торгов на валютном рынке.

"В соответствии с информационной политикой Московской биржи мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) продлило лицензию на сворачивание операций с Московской биржей и входящими в ее группу Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября.

OFAC 12 июня внесло Мосбиржу, НКЦ и НРД в санкционный список и выдало лицензию на сворачивание операций с ними на срок до 13 августа.

Курс валютной пары "юань-рубль", скорее всего, останется в диапазоне 11,7-11,9 руб. за юань на торгах в понедельник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"OFAC продлило лицензию на сворачивание операций с Московской биржей с 13 августа до 12 октября, что несколько снижает инфраструктурные риски и, соответственно, нивелирует угрозу закрытия валютных позиций "под" 13 августа. Но, на мой взгляд, этого недостаточно для значимой активизации спроса со стороны спекулятивного капитала. Считаю, что активность экспортеров остается ключевым фактором, определяющим курсообразование. Надеюсь, что она останется невысокой, как обычно это бывает в первой половине месяца, и позволит нивелировать внешние факторы и слабость спроса. И, как следствие, удерживать рынок в состоянии, близком к сбалансированному", - пишет эксперт в обзоре.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение утром в понедельник после падения по итогам четвертой недели подряд.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по московскому времени составили $76,18 за баррель, что на 0,79% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,98%, до $72,79 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent снизилась в цене на 4,3%, WTI - на 4,7%. Обе марки завершили в минусе четвертую неделю подряд.

Минувшая неделя была волатильной для нефти: сначала топливо дорожало на новости об убийстве главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, однако затем перешло к снижению.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 482 единицы. Число газовых установок понизилось на три и составило 98.