Россельхозбанк в 2024 году увеличил кредитование АПК почти на треть до 1,2 трлн рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Россельхозбанк с начала 2024 года (по 23 июля) вложил в агробизнес 1,2 трлн рублей, что на 32,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщается в его пресс-релизе.

В частности, поддержка малых форм хозяйствования выросла на 41,8% до 84 млрд рублей, льготное кредитование – на 37,4% до 411,2 млрд рублей. Каждый третий рубль аграрии получили на льготных условиях, отмечается в сообщении.

На проведение сезонных работ было направлено 526,4 млрд рублей (на 18,5% больше, чем год назад). Причем льготное кредитование на эти цели выросло на 39,6% до 274,3 млрд рублей. Банк уточняет, что обеспечивает 70% финансовой поддержки полевых работ, при этом в семи регионах он является единственным банком-кредитором по этому направлению.

Компании АПК, вносящие вклад в достижение государственных целей по обеспечению дохода от экспорта, получили от банка 454 млрд рублей, что на 19,6% больше, чем годом ранее.

Как заявил председатель правления банка Борис Листов, на которого ссылается пресс-служба, интерес агросектора к инвестициям растет, причем со стороны как крупного, так и малого бизнеса. "Именно об этом говорят динамика и объемы кредитования. Нам важно, что при поддержке банка, наряду со строительством предприятий по глубокой переработке с объемом инвестиций в десятки миллиардов рублей, реализуются и совсем небольшие проекты с бюджетом порядка 5 млн рублей", - заявил Листов.

В первом полугодии при поддержке Россельхозбанка началось финансирование 49 новых инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов АПК. Это, в частности, строительство комплекса по глубокой переработке картофеля мощностью до 120 тыс. тонн готовой продукции в год в Орловской области (более 17,5 млрд рублей), увеличение производственных мощностей по выращиванию бройлеров в Алтайском крае (9,5 млрд рублей), строительство животноводческого комплекса на 3 550 коров и 4 630 молодняка в Калужской области (более 4 млрд рублей), строительство завода по переработке сельхозпродукции (птицы) в Калининградской области (более 2,7 млрд рублей), строительство элеваторного комплекса в Татарстане (более 2,7 млрд рублей).

Россельхозбанк создан в 2000 году, принадлежит государству. За время работы направил АПК 16,3 трлн рублей.