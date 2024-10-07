В России к 1 октября кредитование сезонных полевых работ выросло на 8,9%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ключевые банки, работающие с российским АПК, по данным на 1 октября, направили на кредитование сезонных полевых работ 964,1 млрд рублей, что на 8,9% больше, чем на аналогичную дату 2023 года, сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк увеличил кредитование на 3,4% до 651,7 млрд рублей, Сбербанк - на 22,4% до 312,4 млрд рублей.

Суммарно наибольшее количество средств выдано в Ростовской области (105,6 млрд рублей), Краснодарском крае (98,8 млрд рублей) и Белгородской области (77,8 млрд рублей).

В 2023 году ключевые банки направили на кредитование сезонных полевых работ 1 203,8 млрд рублей, что на 3,9% больше, чем в 2022 году (1 158,8 млрд рублей). В частности, Россельхозбанк выдал 822,2 млрд рублей (761,8 млрд рублей годом ранее), Сбербанк - 381,6 млрд рублей (397 млрд рублей).

В 2021 году на эти цели было направлено 869,6 млрд рублей кредитов, из которых Россельхозбанк выделил 609,7 млрд рублей, Сбербанк - 259,9 млрд рублей.

По данным Банка России, в целом за 7 месяцев этого года кредитование сельского хозяйства составило 902,2 млрд рублей, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (828,2 млрд рублей). Наибольшие темпы кредитования отмечены в апреле - почти 159 млрд рублей (122,7 млрд рублей год назад). В июле аграрии привлекли 145,9 млрд рублей против 153,4 млрд рублей в июне. Но это существенно больше, чем в июле прошлого года, - 120,1 млрд рублей.