Рынок акций РФ в пятницу упал ниже 2900п по индексу МосБиржи

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу остался под давлением продавцов на фоне резкого ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, снижения нефти (Brent упала к $77 за баррель) и нежелания игроков увеличивать позиции перед выходными; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2900 пунктов, обновив на закрытие сессии минимум с июля 2023 года. В лидеры отката вошли акции банка "Санкт-Петербург" (-3,9%), "Мечела" (-2,5%) и упавшие на фоне слабого отчета за полугодие по РСБУ бумаги "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -4,3% "префы").

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2899 пунктов (-1,3%, минимум сессии - 2887,3 пункта), индекс РТС - 1065,6 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 августа, составил 85,7024 руб. (-8,09 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС упали на 3,2-3,3%, официальный курс доллара от ЦБ РФ подрос на 0,1374 рубля.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в I полугодии 2024 года составила 139,886 млрд рублей, что в 6 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (846,568 млрд рублей), сообщается в отчете компании. Прибыль компании за I квартал равнялась 268,545 млрд рублей. Таким образом, "Сургутнефтегаз" получил убыток во II квартале в 128,659 млрд рублей.

Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, прогнозировал убыток "Сургутнефтегаза" во II квартале в сумме 69 млрд рублей. Определяющим негативным фактором для эмитента стало укрепление курса рубля в июне, что привело к значительному убытку по курсовым разницам.

Также подешевели в пятницу акции ПАО "Полюс" (-2,6%), Solidcore (-2,5%), расписки OZON (-1,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), АФК "Система" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,3%), "Магнита" (-1,3%), ОК "Русал" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Северстали" (-1,2%), "Татнефти" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), Сбербанка (-1% и -0,7% "префы"), "ТКС Холдинг" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), "МТС" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), ВТБ (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%).

Чистая прибыль ПАО "Россети" (+0,1%) по РСБУ в январе-июне этого года составила 65,24 млрд руб. после 202,24 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, прибыль снизилась втрое.

Комментарии аналитиков

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций завершил неделю на минорной ноте, индекс МосБиржи опустился ниже отметки 2900 пунктов. Фактор пятницы в условиях напряженной международной обстановки, спад нефтяных цен и отголоски решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки обусловили текущую нисходящую динамику.

Внешние фондовые площадки также снизились. Рынок труда США в июле испытал заметное охлаждение, следует из опубликованного месячного отчета. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 114 тыс. за месяц, что существенно ниже прогнозных 179 тыс. - это увеличило вероятность снижения ставок ФРС в сентябре.

Банк России на старте новой недели обнародует протокол заседания по вопросам денежно-кредитной политики. "Русагро" в этот день раскроет финансовые результаты по МСФО за II квартал. В понедельник инвесторы также обратят внимание на июльские индексы деловой активности PMI по КНР (от Caixin), еврозоне и США, напомнил эксперт.

"Краткосрочно ожидаем продолжения попыток индекса МосБиржи выйти ближе к круглой отметке 3000 пунктов. Прогноз по индексу МосБиржи на 5 августа - 2885-2985 пунктов", - считает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи вернулся в район годового минимума, который был зафиксирован в середине июля - 2879,23 пункта.

Давление на российский рынок акций оказывает жесткая монетарная политика ЦБ РФ, а также нисходящая динамика на нефтяном рынке и довольно крепкий рубль. На этом фоне индекс имеет больше перспектив к продолжению снижения и обновлению годового минимума, считает эксперт.

В свою очередь, при смягчении риторики в отношении монетарной политики со стороны Банка России рынок может быстро развернуться. Также поддержать котировки может приток новой ликвидности, который появился у инвесторов от дивидендов. Индекс гособлигаций RGBI на завершающейся неделе вырос и вернулся к верхней границе диапазона в 105 пунктов. Оптимизм вызван ожиданием прохождения пика потребительской инфляции и надеждами на то, что ЦБ РФ больше не будет повышать ставку, полагает Федосов.

Тем не менее, статистика пока указывает на сохранение проинфляционных рисков. В частности, в среду вышли данные по уровню безработицы. В июне она снизилась до 2,4% с 2,6%, а реальная заработная плата выросла на 8,8%, в то время как ожидалось увеличение на 8,3%. Темп роста объема розничных продаж также сохраняется на высоком уровне (+6,3% г/г в июне).

Рост нефти на этой неделе носил ограниченный характер. Опасения относительно перспектив спроса на нефть в Китае вернулись на рынок. Также вышедшие в четверг слабые статданные из США (индекс PMI упал до 46,8 пункта, минимума с ноября 2023 года) добавили опасений относительно роста американской экономики. На следующей неделе ожидаются публикации еженедельных показателей по запасам нефти и нефтепродуктов в США и ежемесячный отчет по рынку нефти Минэнерго США. В последнем отчете Минэнерго подняло свой прогноз по спросу на 2025 год и снизило прогнозы по добыче стран вне ОПЕК, что вылилось в ожидания дефицита по итогам текущего и следующего годов. В результате прогноз цены Brent на второе полугодие и 2025 год вырос до $88 за баррель.

"Ожидаем, что геополитика и сезонно высокий спрос смогут поддержать цены на нефть на следующей неделе, хотя неутихающие тревоги относительно среднесрочных перспектив роста спроса и опасения по поводу постепенного возврата ОПЕК+ к наращиванию добычи могут помешать дальнейшему росту", - заключил представитель УК "Первая".

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, рынок акций РФ в пятницу ускорил снижение, подвергнувшись влиянию негативного внешнего фона.

За неделю индексы МосБиржи и РТС потеряли более 3%, продолжая движение в рамках среднесрочного нисходящего тренда после повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в прошлую пятницу с 16% до 18% и жесткого сигнала регулятора на ближайшие месяцы.

В последние сессии можно было отметить новые попытки роста акций золотодобытчиков на фоне исторических пиков цен фьючерсов на драгоценный металл, которые в пятницу достигали $2513 за унцию.

Зарубежные фондовые площадки в пятницу находились под сильным нисходящим давлением, и похоже, по итогам недели подтвердят риски развития среднесрочного падения из-за ухудшения состояния экономики США. Отчет с рынка труда США показал замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны, подтверждая все более заметную слабость американской экономики и нивелируя оптимизм после недавнего смягчения тона заявлений ФРС. Индикатор S&P 500 упал до минимума с начала июня и указывает на риски формирования нового среднесрочного нисходящего тренда, за неделю теряя порядка 3%.

Котировки нефти Brent достигли минимума с февраля и приостановили падение у поддержки $77 за баррель. Динамика цен в пятницу вновь ставит под вопрос актуальность среднесрочного восходящего тренда, на этот раз из-за ухудшения ситуации в экономике США. Стабилизация цен на нефть Brent ниже $76,6 за баррель предупредит о рисках просадки в район $75, а далее - к $73 за баррель, считает Кожухова.

"На данный момент желание инвесторов на развитых площадках зафиксировать прибыль явно остается преобладающим. Индексы МосБиржи и РТС завершили неделю в "минусе", но удержались выше июльских минимумов 2879 пунктов и 1032 пункта соответственно. В ближайшие дни в РФ будут оценивать квартальные результаты, а в самом конце следующей недели выйдут данные по потребительской инфляции страны за июль, которые позволят оценить возможную позицию Центробанка на следующем заседании. В понедельник в рамках совета директоров должна подтвердиться перспектива выплаты дивидендов "Яндексом" (ранее был предложен уровень 80 руб. на акцию)", - заключила представитель "Велес Капитала".

Аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман полагает, что негатив на мировых рынках был вызван противоречивыми отчетами лидеров американского технологического сектора, рисками ужесточения ДКП в Японии и слабой макростатистикой из США (PMI производственного сектора в июле снизился до 46,8 пункта, что свидетельствует о сокращении деловой активности). Наибольшим разочарованием стал отчет производителя чипов Intel, акции которого на расширенной торговой сессии обвалились на 18,9%. Компания приостановила дивидендные выплаты, заявила о планах сократить 15% работников, а ее квартальные результаты оказались хуже ожиданий рынка. E-commerce гигант Amazon разочаровал инвесторов своим прогнозом по финансовым показателям на следующий квартал, отметил аналитик.

Негативные настроения на мировых торговых площадках не обошли стороной и российский рынок акций. Основными негативными факторами для рынка остаются достаточно сильный рубль и жесткая ДКП Банка России. Немного лучше рынка выглядели акции золотодобытчиков ПАО "Полюс" и ПАО "Южуралзолото" (-0,8%). Цены на золото продолжают держаться у исторических максимумов на фоне вероятного снижения ставки ФРС и опасений относительно состояния мировой экономики, считает Кауфман.

Индекс МосБиржи продолжает движение в рамках среднесрочного нисходящего тренда, в очередной раз тестируя поддержку вблизи отметки 2900 пунктов. В такой ситуации вероятно снижение к следующей поддержке в диапазоне 2940-2950 пунктов, полагает представитель "Финама".

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, закрытие недели индексом МосБиржи ниже 2900 пунктов может стать сильным "медвежьим" сигналом на следующую неделю. Стоит также учитывать, что в последние дни обороты торгов очень небольшие, что во многом связано с пиком сезона отпусков, поэтому движения рынка могут быть сильными, считает эксперт.

"По-прежнему в перспективе до конца года ждем роста нефтяных котировок. Однако сценарий краткосрочного снижения цен в район $76-77 за баррель пока остается на повестке дня", - полагает Антонов.

Зарубежные фондовые индексы

В пятницу упали индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 упал на 5,8%, австралийский ASX Australia - на 2,1%, южнокорейский Kospi - на 3,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), "минусует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 1,1-2,3%) и продолжился откат в США (индексы к 18:50 МСК упали на 2,1-2,4% во главе с Nasdaq).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 обвалился на фоне укрепления иены. Практически все акции, входящие в расчет индекса, снизились.

В пятницу стало известно, что инфляция в Южной Корее в июле ускорилась до 2,6% с 2,4% в июне, тогда как аналитики ожидали более умеренного повышения - до 2,5%.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в июле увеличилось на 114 тыс. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест выросло на 179 тыс., а не на 206 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в Штатах в прошлом месяце увеличилась до максимальных с октября 2021 года 4,3% с июньских 4,1%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в июле на 175 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,1%.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены ускорили падение после локальной утренней коррекции.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в пятницу составила $77,06 за баррель (-3,1% и -1,6% накануне), сентябрьская цена WTI - $73,64 за баррель (-3,5% и -2,1% в четверг).

Тем временем ОПЕК+ по итогам заседания накануне подтвердила текущие договоренности по объемам сокращения добычи и также дала "бычий" для рынка среднесрочный сигнал о готовности при необходимости отказаться от наращивания добычи с октября текущего года. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) назначена на 2 октября.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "ВУШ Холдинг" (-4,3%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (-3,8%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-3,8% и -4,1% "префы"), "КАМАЗа" (-3,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-3,1%), расписки Qiwi (-3,1%), ЦИАН (-3,1%), бумаги ГК "Самолет" (-3,1%), Совкомбанка (-3%).

Выросли бумаги "Камчатскэнерго" (+4,8%), ПАО "Софтлайн" (+2,6%), ПАО "Россети Московский регион" (+2,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+1,5%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+1,2%).

"СПБ биржа" (+0,3%) по итогам января-июня 2024 года получила чистый убыток в размере 657,575 млн рублей против 528,748 млн рублей в аналогичном периоде 2023 года, говорится в отчетности торговой площадки по РСБУ.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,18 млрд рублей (из них 7,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,69 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,52 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").