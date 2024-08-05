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"Сахалин-2" возобновил производство СПГ после планового ремонта

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - "Сахалинская энергия" завершила традиционную летнюю плановую остановку производства СПГ на проекте "Сахалин-2", сообщает пресс-служба компании.

"Оператор проекта "Сахалин-2" в полном объеме возобновил производство СПГ после завершения работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту технологического оборудования в рамках планового останова объектов интегрированной газовой системы", - говорится в сообщении.

В этом году впервые в истории проекта была одновременно остановлена вся интегрированная газовая и нефтяная системы. Для этого компания вела подготовку еще с начала 2023 года. К старту ремонта на складах проекта было подготовлено более 20 тыс. материалов и дополнительно мобилизовано на производственные объекты порядка 2,2 тыс. работников подрядных организаций.

В числе ключевых технических мероприятий – внутренняя инспекция факельного сепаратора на морской газодобывающей платформе ЛУН-А, внутренняя инспекция резервуара хранения моноэтиленгликоля на объединенном береговом технологическом комплексе, замена газотурбинного двигателя и техобслуживание силовой турбины магистрального компрессора на насосно-компрессорной станции №2, капитальный ремонт вспомогательного электродвигателя и турбин компрессоров охлаждения хладагента на производственном комплексе "Пригородное".

Пресс-служба напоминает, что уже третий сезон "Сахалинская энергия" проводит профилактику силами российских подрядчиков: в этом году для выполнения технических операций привлечены 54 отечественные компании.

Ранее член правления "Газпрома" Сергей Меньшиков отмечал, что профилактические мероприятия на технологическом оборудовании проекта "Сахалин-2" проводятся в "плановом" режиме, тогда как в предыдущие годы после ухода иностранных участников и подрядчиков они были "вызовом".

Обе линии завода были остановлены на плановое техобслуживание 17 июня.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном на юге острова введен в эксплуатацию в 2009 году, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год. По итогам 2023 года компания произвела более 10 млн т СПГ.

Сахалинская энергия Сахалин-2 Сахалин
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