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Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов и обновил минимум более чем за год

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, на старте торгов в понедельник упал ниже 2860 пунктов и обновил минимум более чем за год на фоне резкого ухудшения внешней конъюнктуры из-за возросших опасений наступления рецессии в США.

В первую минуту торгов индекс МосБиржи упал до 2849,41 пункта (-1,7%, минимум с начала июля 2023 года), индекс РТС - до 1047,58 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на бирже упали в пределах 2,8%.

В лидерах снижения выступают расписки OZON (-2,8%), акции Сбербанка (-2,3% и -2,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-2,3%), ПАО "Полюс" (-2,1%), "ТКС Холдинг" (-2,1%), АФК "Система" (-2%), "АЛРОСА" (-1,9%).

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