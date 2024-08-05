Производитель полупроводников Infineon сократил квартальную чистую прибыль вдвое

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Германская Infineon Technologies AG, один из крупнейших в Европе производителей полупроводниковой продукции, в третьем квартале 2024 финансового года сократила чистую прибыль более чем вдвое и незначительно ухудшила годовой прогноз выручки.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила 403 млн евро против 831 млн евро годом ранее.

Выручка снизилась на 9,5% - до 3,702 млрд евро с 4,089 млрд евро.

Результат сегмента, внимательно отслеживаемый аналитиками показатель деятельности компании (сопоставим со скорректированной EBIT), опустился до 734 млн евро против 1,067 млрд евро годом ранее. Рентабельность по нему снизилась до 19,8% с 26,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку компании на уровне 3,79 млрд евро, при этом показатель рентабельности совпал с ожиданиями. Сама компания в мае прогнозировала выручку в районе 3,8 млрд евро и рентабельность в диапазоне 17-19%.

Infineon в финансовом году, который завершится в сентябре, теперь планирует получить выручку в районе 15 млрд евро по сравнению с прежним прогнозом в 15,1 млрд евро. В прошлом финансовом году выручка компании составляла 16,31 млрд евро.

Рентабельность по-прежнему ожидается около 20% по сравнению с 27% в минувшем финансовом году.

В июле-сентябре компания планирует получить выручку примерно 4 млрд евро при рентабельности около 20%.

С начала 2024 года капитализация Infineon упала на 23,5% (до 38,4 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 2,7%.