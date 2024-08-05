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Индекс активности в сфере услуг США в июле вырос до 51,4 пункта

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июле поднялся до 51,4 пункта по сравнению с 48,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали рост до 51 пункта, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали подъема до 50,9 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении. Индекс находился выше этой отметки по итогам 47 из последних 50 месяцев.

Подындекс новых заказов в июле увеличился до 52,4 пункта с 47,3 пункта в предыдущий месяц, экспортных заказов - до 58,5 пункта с 51,7 пункта. Индикатор занятости вырос до 51,1 пункта с 46,1 пункта, производства - до 54,5 пункта с 49,6 пункта.

Институт управления поставками рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Между тем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемого S&P Global, в июле уменьшилось до 55 пунктов по сравнению с 55,3 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным. Сводный PMI опустился до 54,3 пункта против 54,8 пункта в июне.

ISM США
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