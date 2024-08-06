Заказы промпредприятий ФРГ в июне выросли впервые с декабря - на 3,9%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 0,8%, по данным Trading Economics.

Подъем произошел впервые с декабря прошлого года. Росту способствовало значительное повышение спроса на самолеты, корабли и поезда (+11,7%), а также на автомобили (+9,3%).

Согласно пересмотренным данным, в мае общий объем заказов уменьшился на 1,7%, а не на 1,6%, как было объявлено ранее.

Зарубежные заказы в июне выросли на 0,4%, в том числе из стран, не входящих в еврозону, - на 0,9%. Спрос со стороны государств, использующих единую валюту, сократился на 0,3%.

Внутренние заказы взлетели на 9,1%.

Заказы на средства производства подскочили на 9,2%. При этом заказы на потребительские товары уменьшились на 7,1%, на промежуточные товары - на 1,5%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в июне упал на 11,8% по сравнению с тем же месяцем 2023 года. В мае данный показатель снизился на 8,7%.