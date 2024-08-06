Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню на фоне растущих котировок нефти

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Утром во вторник на "Московской бирже" рубль дорожает к юаню на фоне подрастающих цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня снизился на 0,6 копейки, до 11,8385 рубля. При этом юань оказался на 0,96 копейки выше уровня действующего официального курса.

Банк России опубликовал проект указания, закрепляющего порядок установления официальных курсов валют к рублю. Документ подробно описывает регламент этой процедуры на основе данных внебиржевых торгов.

Для обеспечения репрезентативности расчета по сделкам вводится дополнительный критерий концентрации, отмечается в пояснительной записке к проекту. Будут учитываться данные о сделках, заключенных не менее чем тремя разными парами кредитных организаций (при условии, что на одного участника приходится не более 75% от общего объема сделок) в течение дня до 15:30 по Москве.

Кроме того, ЦБ уточнил порядок расчета курсов валют на основе кросс-курсов.

Указание вступит в силу со дня его опубликования. С этого момента будет признан утратившим силу действующий сейчас нормативный акт ЦБ о порядке установления и опубликования официальных курсов.

Цены на нефть эталонных марок во вторник умеренно растут после снижения по итогам трех предыдущих сессий. К 10:05 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,56% до $76,74 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 0,82%, до $73,53 за баррель.

Повышению котировок способствуют сохраняющиеся риски перебоев с поставками топлива из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Trading Economics. Инвесторы ждут ответных действий Ирана на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Еще одним фактором поддержки для рынка является приостановка добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara из-за проблем с безопасностью. Максимальная производительность Sharara составляет 320 тыс. баррелей в сутки.