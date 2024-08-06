Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока - внешняя фондовая и сырьевая конъюнктура постепенно улучшаются после массированных распродаж из-за опасений наступления рецессии в США. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,8%, причем первый превысил 2850 пунктов, в лидерах роста выступают акции "Аэрофлота" (+2,1%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2851,7 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1057,46 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 августа, составляет 84,9471 руб. (-75,53 копейки).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,1%), "Газпром нефти" (+1,4%), расписки OZON (+1,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "ТКС Холдинг" (+1,3%), "Северстали" (+1,2%), ВТБ (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,7% "префы"), "Магнита" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), ОК "Русал" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "ММК" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник может вернуться выше 2850 пунктов.

"Многие фундаментально сильные бумаги понесли вчера неоправданно сильные потери. В первую очередь это касается акций Сбербанка. Внешний фон также улучшился. Кроме этого, российский рынок в рамках текущей коррекции лишь один раз снижался более трех дней подряд", - отмечает аналитик.

Примечательно также то, что с максимального уровня закрытия 17 мая индекс МосБиржи на данный момент откатился на 19,6%. Считается, что снижение на 20% от максимумов знаменует начало "медвежьего" рынка. Объективных причин для столь сильного падения рынка нет, при этом стоит помнить, что российский рынок стал достаточно автономным в последние годы. Под давлением были цены на нефть и металлы, но не настолько сильно, чтобы привести к откату российских акций. Кроме этого, сильные потери понесли бумаги компаний, которые ориентированы на внутренний рынок. Из ключевых акций наибольшие потери понесли акции Сбербанка, показав самое сильно дневное падение с 6 декабря 2023 года (без учета дивидендной отсечки в июле), отметил Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", падение на фондовом рынке в понедельник отчасти объясняется резким ухудшением настроений на глобальных рынках акций. Волна распродаж началась в азиатском регионе и прокатилась практически по всем глобальным рынкам. Японский индекс Nikkei 225 потерял более 12%, показав самое сильное однодневное снижение за все время с октября 1987 года. Причиной распродаж стали возросшие опасения инвесторов перед потенциальным наступлением рецессии в экономике США. На этом фоне рискованные активы оказались под ударом.

На этой неделе повышенное внимание инвесторов привлечет отчет Сбербанка за II квартал 2024 года, из которого можно будет понять, как банк адаптируется к условиям высоких процентных ставок. Способность финансовых организаций и компаний в целом поддерживать рост корпоративных доходов может иметь ключевое значение для устойчивости фондовых индексов. В текущих условиях справедливое значение по индексу МосБиржи несколько превышает 2800 пунктов, поэтому в случае дальнейшего снижения индексов в рамках коррекции будет увеличиваться привлекательность рынка акций при прочих равных, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поводом для общемировых распродаж считаются риски ухода американской экономики в рецессию, на что намекают слабые данные по рынку труда. Причем падали одновременно как акции, так и все сырьевые товары вместе с долларом и золотом, что является некоторой аномалией.

Наблюдаемое снижение курса доллара к корзине мировых валют при мощных распродажах акций говорит о том, что обвал имел локальный и больше эмоциональный характер. При серьезных кризисах всегда происходит "уход в доллар", напомнил эксперт.

В целом предлоги для падения были больше надуманными. Уже ночью начался откуп просадок: фондовая Япония растет на 10%, плюсуют более чем на 1% американские фьючерсы, дорожает нефть. Нефть отработала цель выхода из фигуры "расходящийся треугольник", уйдя в район $75-76 за баррель Brent. Фундаментально нефть выглядит сильно, можно ожидать ее роста до конца года, возможно, выше $90 за баррель, считает Антонов.

На пике падения в понедельник индекс МосБиржи впритык подошел к отметке 2800 пунктов, что сопровождалось ростом оборотов торгов - это явно говорит о том, что рынок падал не только на "коротких" позициях игроков, но и на срабатывании "стопов". Причем уровень 2800 пунктов - еще не предел падения индекса МосБиржи, цель снижения лежит в районе 2500-2600 пунктов, полагает эксперт.

Тем не менее, во вторник рынок будет корректироваться вверх, спекулятивно интересны акции Сбера и нефтянки. Что касается последней, то Минфин РФ ждет в августе превышения нефтегазовых доходов над плановым уровнем. Однако и нефтянку включать в среднесрочные портфели еще рановато, хотя она во главе с "Роснефтью" выглядит наиболее привлекательно и безопасно в перспективе до конца года, заключил представитель "Алор брокер".

В США накануне индексы акций упали на 2,6-3,4% на фоне общего ухода инвесторов от риска, откат Dow Jones (-2,6%) и S&P 500 (-3%) стал максимальным с сентября 2022 года.

Обвалу мировых рынков способствовал рост опасений рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе. В частности, в пятницу стало известно об увеличении безработицы в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%, а днем ранее - о снижении индекса деловой активности в производственном секторе США до самой низкой отметки с ноября.

Аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что вероятность спада в американской экономике в ближайший год составляет 25% вместо ожидавшихся ранее 15%, а рынки видят 60%-ный шанс того, что Федрезерв на этой неделе проведет внеочередное заседание и понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.).

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры уверены в том, что ФРС опустит ставку в сентябре сразу на 50 б.п., а не на 25 б.п., как ожидалось ранее. Рынок также ждет, что до конца текущего года снижение ставки составит 125-150 б.п., по данным CME FedWatch.

Индекс волатильности американского рынка акций Cboe Volatility (VIX), который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, в понедельник превысил отметку в 50 пунктов впервые с апреля 2020 года, взлетев более чем на 100% с пятничного уровня в 23,39 пункта, отмечает Market Watch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Остан Гулсби заявил в интервью CNBC в понедельник, что данные по американскому рынку труда были "слабее ожиданий", но ситуация в экономике "пока не выглядит как рецессия".

На вопрос, стоит ли ждать ответных мер со стороны ФРС, Гулсби сказал, что Федрезерву не имеет смысла удерживать ограничительную политику в условиях спада экономической активности. Он отказался говорить о том, может ли американский ЦБ опустить ставку до сентябрьского заседания.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 взлетел на 10,2% после обвала накануне на 12,4%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 3,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,02%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,5-1,3%).

Резервный банк Австралии (RBA) на заседании во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, составленными Trading Economics и Guardian.

Ставка остается на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам шестого заседания подряд (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Как отмечается в заявлении RBA, ЦБ по-прежнему беспокоит то, что инфляция остается выше целевого диапазона 2-3% из-за стабильно высоких цен на услуги. ЦБ ожидает, что темпы роста потребительских цен вернутся в целевой диапазон до конца 2025 года. Сейчас инфляция в стране составляет 3,8%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены также корректируются вверх впервые за четыре торговых дня.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $76,76 за баррель (+0,6% и -0,7% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $73,57 за баррель (+0,9% и -0,8% в понедельник).

Повышению котировок способствуют сохраняющиеся риски перебоев с поставками топлива из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Trading Economics. Инвесторы ждут ответных действий Ирана на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Еще одним фактором поддержки для рынка является приостановка добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara из-за проблем с безопасностью. Максимальная производительность Sharara составляет 320 тыс. баррелей в сутки.