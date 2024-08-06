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Американская Marathon Petroleum сократила квартальную чистую прибыль на треть

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская Marathon Petroleum, владелец НПЗ и оператор трубопроводов, во втором квартале 2024 года сократила чистую прибыль на треть, однако увеличила выручку неожиданно для аналитиков.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $1,52 млрд, или $4,33 в расчете на акцию, против $2,23 млрд, или $5,32 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $4,12 на акцию.

Выручка повысилась до $38,36 млрд с $36,82 млрд годом ранее.

Средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков для скорректированной прибыли составлял $3,09 на акцию, для выручки - $36,66 млрд.

За минувший квартал компания вернула акционерам около $3,2 млрд за счет дивидендов и выкупа акций.

Marathon Petroleum США
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