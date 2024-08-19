"Делимобиль" получил опцион на выкуп 30% каршерингового бизнеса в Казахстане

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") заключило опцион на приобретение 30% каршерингового бизнеса в Казахстане с аффилированной структурой, говорится в полугодовом отчете компании.

Договор заключен с чешской D - Mobility Worldwide a.s. на приобретение доли в ООО "Ди-Мобилити Казахстан". Он может быть реализован с 15 мая 2027 года по 15 мая 2034 год. Колл-опцион уже оплачен, сумма сделки - 1 евро.

"Сделка - один из потенциальных вариантов развития международного бизнеса каршеринга - это именно опцион, который не несет за собой обязательств со стороны ПАО "Каршеринг Руссия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Делимобиля".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", руководителем D - Mobility Worldwide a.s. является основатель и мажоритарный акционер "Делимобиля" и фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани.

По состоянию на конец 2021 года (тогда "Делимобиль" подавал документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже) D-Mobility Worldwide на 100% принадлежала фонду секьюритизации Mikro Fund, а через чешскую компанию развивались каршеринговые проекты в Чехии, Белоруссии и Казахстане - под брендом Anytime. В 2023 году каршеринговый бизнес также был запущен в Таиланде.