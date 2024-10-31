Биотехнологическая Amgen в III квартале увеличила чистую прибыль в 1,6 раза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Amgen в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 1,6 раза, при этом выручка выросла на 23% и совпала с прогнозом экспертов.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании составила $2,83 млрд, или $5,22 в расчете на акцию, против $1,73 млрд, или $3,22 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль повысилась до $5,58 на бумагу с $4,96. При этом опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали ее в $5,11.

Квартальная выручка Amgen поднялась до $8,503 млрд против $6,903 млрд годом ранее. Объем продаж увеличился на 29%, при этом средние отпускные цены снизились на 2%.

Операционные расходы повысились на 32% - до $6,46 млрд.

Компания пересмотрела прогноз на 2024 год и теперь планирует получить выручку в диапазоне $33,0-33,8 млрд (ранее ожидалось $32,8-33,8 млрд), скорректированную прибыль - $19,2-20,0 на акцию (прежде предполагалось $19,1-20,1 на акцию).

Прогноз для капзатрат остался без изменения - около $1,3 млрд, говорится в сообщении.

С начала 2024 года капитализация Amgen выросла на 9,6% (до $170 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 24%.

Amgen разрабатывает и производит инновационные лекарственные препараты против рака, почечных болезней, ревматоидного артрита и других тяжелых заболеваний. Компания работает примерно в 100 странах.